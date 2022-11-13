【分享】一個星期有7天在追劇？KSD小編這樣管理自己的「追劇清單」！

小編在這裡分享「簡易模板」給大家參考，不曉得各位又是怎麼記錄自己的「追劇生活」呢？

近年來，影劇產業蓬勃發展，加上各種網路平臺興起，播放時間和題材更是不加拘束，一個星期有7天都在追劇！一下子‎ Netflix 、一下子‎ Disney+‎，有的時候還會進電影院用大螢幕觀看。小編在某個瞬間意識到：「看了這麼多作品，如果都有記錄下來，應該會很壯觀吧？」在這裡，小編就簡單分享一下自己的「Notion模板」吧！





首先，沒有Notion帳號的朋友們，記得要先去註冊哦！小編平時是「極簡主義」的推崇者，所以也不太會花心思去裝飾自己的Notion，大家可以根據自己的風格換上封面和icon，這邊就不多加贅述了。

接著，需要模板的朋友們可以點‎此‎，然後按下畫面右上角的「Duplicate」，就可以複製到自己的Notion。(注意：純粹分享，請勿商用)

以「作品」為核心，依序紀錄播放平臺、類型、形式、狀態、進度，觀看完還可以評分和寫下簡短心得，為自己的「追劇生活」留下痕跡。日後再回過頭來看，絕對會是很可觀的吧！小編還以這個模板為基礎，增加自己的追漫清單、展覽清單、演唱會清單等。

不曉得各位平常又是怎麼記錄自己的「追劇生活」呢？小編還在當學生的時候，還會用手帳紀錄呢！但出社會後就比較沒有時間和心思在這部份，又想留點什麼給未來的自己看，於是改用數位的方式。下次和其他人聊到「人生韓劇」，直接打開Notion給對方看，一起討論和互相交流絕對很有意思～

若對「Notion」不是很熟悉，可以先觀看這個影片再著手記錄哦！小編一開始也是研究了一陣子，等熟悉之後一切就海闊天空、簡單上手～

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