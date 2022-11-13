【分享】一个星期有7天在追剧？KSD小编这样管理自己的「追剧清单」！

小编在这里分享「简易模板」给大家参考，不晓得各位又是怎么记录自己的「追剧生活」呢？

近年来，影剧产业蓬勃发展，加上各种网路平台兴起，播放时间和题材更是不加拘束，一个星期有7天都在追剧！一下子‎ Netflix 、一下子‎ Disney+‎，有的时候还会进电影院用大萤幕观看。小编在某个瞬间意识到：「看了这么多作品，如果都有记录下来，应该会很壮观吧？」在这里，小编就简单分享一下自己的「Notion模板」吧！





首先，没有Notion帐号的朋友们，记得要先去注册哦！小编平时是「极简主义」的推崇者，所以也不太会花心思去装饰自己的Notion，大家可以根据自己的风格换上封面和icon，这边就不多加赘述了。

接著，需要模板的朋友们可以点‎此‎，然后按下画面右上角的「Duplicate」，就可以复制到自己的Notion。(注意：纯粹分享，请勿商用)

以「作品」为核心，依序纪录播放平台、类型、形式、状态、进度，观看完还可以评分和写下简短心得，为自己的「追剧生活」留下痕迹。日后再回过头来看，绝对会是很可观的吧！小编还以这个模板为基础，增加自己的追漫清单、展览清单、演唱会清单等。

不晓得各位平常又是怎么记录自己的「追剧生活」呢？小编还在当学生的时候，还会用手帐纪录呢！但出社会后就比较没有时间和心思在这部份，又想留点什么给未来的自己看，於是改用数位的方式。下次和其他人聊到「人生韩剧」，直接打开Notion给对方看，一起讨论和互相交流绝对很有意思～

若对「Notion」不是很熟悉，可以先观看这个影片再著手记录哦！小编一开始也是研究了一阵子，等熟悉之后一切就海阔天空、简单上手～

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