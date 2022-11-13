這樣「咄咄逼人」的BTS防彈少年團JIN還是第一次見XD！朴明洙8年前偶遇JIN竟叫他「快滾」

防彈少年團成員JIN還記得與朴明洙8年前第一次見面的場景。

自從JIN確定年內入伍之後，最近瘋狂營業，不停亮相各大綜藝節目，造福了廣大粉絲，沒想到看上去穩重又成熟的隊內大哥非常有綜藝感，經常口出金句，逗得全場笑翻。 日前他又做客了藝人朴明洙的YouTube節目，兩人大展別樣化學反應。

這是JIN和朴明洙第一次以官方形式見面，兩人寒暄之後就聊起了8年前碰面的趣事。 朴明洙說道：「你記得我們8年前在衛生間見過的事情嗎，金浦機場裡見過一次。 」JIN立即回應：「對哦，（今天）是第二次見面，在衛生間見過一次。 當時你還說『不許拍照，快滾（꺼져라）』。 」朴明洙聽完之後，掩蓋不住一臉堂皇的表情。 當初的他可能也沒想到防彈少年團能火遍全世界吧。 朴明洙解釋：「當時我在上廁所，你們一群人就進來了，還說'是藝人哎'，所以我才說了一句'快走'。 」JIN繼續說道：「不，你當時在洗手。 」 一邊是JIN的「咄咄逼人」，一邊是朴明洙的堂皇，逗得眾人哈哈大笑。



JIN透露從很久以前開始就很想參加綜藝節目，逗得朴明洙反問：「你為什麼長得這麼帥還這麼搞笑？ 一般大明星為了形象管理都不會搞笑。 」JIN回答：「怎麼會有形象管理呢？ 防彈少年團每個人都很親切所以才這麼火啊，不管什麼時候，在什麼地方都竭盡全力，這才是真正的大明星。 」



節目期間，朴明洙還展現了絕活-拍照。 很會取景、拍人物像的他因為幫女團Red Velvet成員Joy拍出了人生照而登上熱搜，這次他也為JIN掌鏡，連續拍了數張，將JIN的完美形象完全抓拍進鏡頭裡。



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