《認哥》李壽根懟金希澈：「就是因為你，TWICE都無法來上節目」該言論遭韓網友批評：很無禮！

12日播出的《認識的哥哥》中，由《閃耀國度》主演崔珉豪、蔡秀彬作爲轉學生出演。

節目中，大家也對《閃耀國度》中「分手的戀人能否成爲朋友」的主題進行討論。對此，李尚敏表示：「因爲是電視劇，所以才有可能。」閔庚勳回答：「我認爲這對現在交往的人不禮貌。」李壽根聽到就問：「所以你現在要見誰呢？」讓閔庚勳驚慌失措地回答：「好～下一個！」



關於這一話題，金希澈被問到時沒有正面回答：「跟徐章焄相比，我只能算是配角的級別吧？」對此，李壽根又說：「就是因為你，那個團體都不能來上《認識的哥哥》了，我好想念他們啊！」間接提到過去和金希澈公開戀愛的組合 TWICE 的 Momo。



聽到李壽根的話，金希澈掩飾不住驚慌的微笑。而李陳鎬又幫腔：「怎麼可能就一個女團啊！其他的只是沒有爆出來而已。」讓金希澈一臉堂皇地說：「各位～我下週再回來上班！」然後急忙收尾。



這段談話在韓論壇引發熱烈討論，不少韓網友表示憤怒：「這個節目什麼時候消失」、「真的好無禮啊！在放送裡...又把這個播出去」、「製作組爲什麼要把這個播出去」、「真的覺得那個有意思嗎？不是一兩次了」、「分手都什麼時候，還要被那種餿主意逗著笑，真是的」、「如果是TWICE的粉絲，真的會很討厭很沒有禮貌」、「這樣的要剪輯一下..」等等。

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