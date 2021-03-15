《玩什麼好呢？》劉在錫尷尬投入「胡蘿蔔市場」，結果溫馨反轉令人落淚

看著大神教阿姨騎腳踏車的情景，好像也想起了小時候一些回憶。這一集簡單的企劃內容，卻帶給人內心飽足。

《玩什麼好呢？》（閒著幹嘛呢？）13日播出的最新第84集，金泰浩PD又發想了新企畫讓劉在錫措手不及，但過程卻意外溫暖、回響特別地正面。

金泰浩將腦筋動到了最近火紅的中古二手市場APP，將「劉在錫的時間」和他人交易，劉在錫完全被蒙在鼓裡，只能沒頭沒腦地前往製作組傳達的地點。每次要和交易對象「相認」都相當尷尬，劉在錫只能支支吾吾，還和第一位對象金基燦雞同鴨講超爆笑。因為該APP叫「胡蘿蔔」，而金基燦的目的是要找人一起吃烤肉，所以出現了「肉蘿蔔」莫名其妙的詞彙。不過還好有金基燦的解釋，劉在錫就抓住了一些相認要點。



和人一起吃肉、幫人看店、聊股票……劉在錫最後一個交易是教一位阿姨騎腳踏車。劉在錫剛好近幾年也教兒子智浩騎腳踏車，因此很有經驗，不僅體貼地在阿姨後頭扶著腳踏車，還細心解說並且給予鼓勵。

「不要害怕，要戰勝你的恐懼，只要有在踩踏板就不會摔倒。」

「就算一時學不會，但做著做著，不知不覺自己也在騎了。」

「因為小時候不怕跌倒，變成大人後，對跌倒這件事就會感到害怕。」

「怕我放手所以很不安？但你其實可以繼續騎下去的，你要相信你自己，相信腳踏車還有自己。」

「要用把手控制，控制自己的恐懼就可以了。」

「好像下次會忘記今天騎腳踏車的感覺，但不會的，感覺會留下來。」



就像許多人小時候都被教過的手法，劉在錫趁阿姨騎著騎著偷偷放手，在後頭緊緊跟著，阿姨就這樣悄悄學會了，能夠獨自騎個幾圈。此時還響起配樂Jatanpung〈你的我，我的你〉：「希望我對你來說／像日落時分的夕陽／成為一幅美妙的回憶謹記我們珍貴的蔚藍時日／留下的回憶毫無遺憾／宛如畫作」夕陽西下的畫面，包含著阿姨上進與堅持，還有劉在錫的溫柔與溫暖，場面極為動人。



劉在錫最後把腳踏車與配件都送給了阿姨，還和阿姨約定，等阿姨真的能夠獨自騎車了，兩人要再次見面。節目尾聲便放上了阿姨兒子所拍的影片，阿姨開心地一邊騎腳踏車，一邊說著感謝的話。



這一集劉在錫與市民的互動被盛讚，簡單卻讓人內心富足的內容，讓許多網友表示看著看著就落淚了，甚至還有韓國媒體寫道：「和市民互動的劉在錫果然是最閃耀的」。

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（圖：《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖）

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