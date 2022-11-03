[無雷推薦]《局中局》不信任委託人的律師金倫珍VS陳述不完整的當事人蘇志燮，真相只有一個！

即將於本週五上映的懸疑驚悚電影《局中局》，在韓國上映以來口碑沸騰，男主角蘇志燮本人更認為這是他的生涯排行TOP3的作品之一，首度挑戰懸疑題材的蘇志燮，在片中以細膩的內心戲演技與眼前的金倫珍進行攻防，究竟律師金倫珍能否成功為蘇志燮辯護呢？

《局中局》劇情描述一位成功的企業家劉敏豪（蘇志燮飾）卻因外遇被發現而遭受威脅，劉敏豪突然遭人從背後襲擊暈了過去，醒來時竟發現與他同處一室的外遇對象已經死亡，而劉敏豪也被指稱為這密室殺人案件的兇手。所有證據全指向他，公司出動了勝率百分百的律師楊信愛（金倫珍飾）出馬為他辯護，不過劉敏豪似乎不願意相信律師，而對真相有所保留。



《局中局》因為在當事者僅透露部分內容的狀況下，而讓律師在推敲真相時有許多種不同版本，甚至同樣的情景，蘇志燮與Nana更是直接交換台詞演出，就像一人分飾多種人格那樣，兩人都展現出不同層次的豐富演技。而資深演員金倫珍更是如此，面對眼前的當事人只願意擠牙膏式的一點一滴說出關鍵細節，她也隨著越來越明確的線索而更加接近真相。



所謂的《局中局》已經暗示觀眾們有著意想不到的反轉接連而來，而隨著律師金倫珍一步一步尖銳的提問，也讓急於證明自己清白的蘇志燮只好配合，也接受她所推理的劇本。對於律師來說，必須知道全部真相才有利於為當事人辯護，不過蘇志燮雖想自清，卻又一邊擔心自己必須透露出過多外遇相關的細節而有損事業形象，兩人就這樣進行一輪又一輪的攻防，觀眾們也一次又一次跟著她推翻前面的假設，直到最後浮現真相。



蘇志燮曾說拍攝《局中局》過程中讓他總是惡夢連連無法好好睡覺，相信大家看了作品之後就會明白原因。一個事件的多樣假設，都透過蘇志燮與Nana的出色演技呈現出來，兩人也都對自己的表現感到滿意。金倫珍與蘇志燮的眼神對決更是精彩，一點點細微的小動作都讓他們洞悉對方的意圖，喜愛追兇反轉的觀眾不可錯過！



《局中局》也特別選在11月4日蘇志燮的生日當天，於全台正式上映，並推出影城購票限量生日禮，只要於影城開放場次售票起，凡購買《局中局》電影票1張，即可獲得限量「蘇志燮電影明信片」1張（詳情請見影城現場資訊）



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