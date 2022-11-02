劉在錫客串林秀香《木偶的季節》！太緊張頻頻NG，還被揭與鄭埻夏接吻過往XD

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）近2集主題是「『玩什麼』人力」，成員們成了人力事務所的臨時工，其中一個案子是當臨時演員！

劉在錫、鄭埻夏與美珠一到場才知道要拍MBC全新金土劇《木偶的季節》，劉在錫還與女主角林秀香相見歡呢！兩人曾合作過SBS綜藝節目《謎追里 8-1000》，劉在錫一直向鄭埻夏與美珠炫耀和林秀香很熟呢！



搞笑的是，劉在錫和鄭埻夏在開拍前比較起演戲的經歷，劉在錫表示自己是戲劇《反轉劇》出身的，沒想到鄭埻夏回應：「我和你一起拍過《反轉劇》啊！我們不是還接吻了嗎？」



（小編幫大家Google了，兩人演出的結婚集數是「新婚夫婦綁架事件」，是整部劇最著名的一集XDDD）



劉在錫開拍前和鄭埻夏的鬥嘴根本都是給自己建立信心，其實他內心其實非常緊張！由於角色是辣椒醬名家旗下員工，劉在錫一緊張就開始擦拭醬缸，全體工作人員都看出來了，連導演都開口：「要擦出水光了！」



不過也多虧導演的吐槽，劉在錫才漸漸消弭緊張，越來越放鬆，甚至還能給自己加戲呢！



《木偶的季節》由金正賢與林秀香主演，目前拍攝期因演員‎李智漢的逝世中斷，預計明年會與觀眾見面，屆時大家可以找找看「在錫在哪裡」。

▼《玩什麼好呢》相關節目片段





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