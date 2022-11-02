《浪漫醫生金師傅3》明年上半年播出！除了韓石圭、安孝燮、李聖經外，「石垣醫院」的他們也將繼續出演！

《浪漫醫生金師傅》講述是以地方簡陋的石垣醫院爲背景展開「真正醫生」的故事。連續兩季都受到觀眾的喜愛，今年9月也確定製作第三季。

除了主演韓石圭、安孝燮、李聖經、金柱憲會回歸外，還有「石垣醫院」的他們也都將繼續出演。



包含：飾演骨外科醫生「裴文正」的申東旭、飾演急診科醫生「鄭仁秀」的尹那武、飾演護理長「吳明心」的陳慶、飾演行政室長「張基泰」的林元熙、飾演餐廳老闆（也是麻醉科醫生）「南道一」的邊宇民、飾演護理師「嚴賢晶」的鄭智安。



而飾演「朴恩卓」的金旻載雖然目前沒有官宣是否出演，不過...此前他在拍攝片場收到《浪漫醫生金師傅3》製作團隊送的應援咖啡車，應該是會出演吧 XD 還想看他跟尹雅琳（蘇珠妍 飾）的粉紅泡泡耶！



另外，《浪漫醫生金師傅3》還會有兩個新角色加入，李新英飾演石垣醫院的忙內醫生；李洪內則飾演軍醫生。李新英出演過《愛的迫降》、《日與夜》和《警校菜鳥》等；李洪內出演過《The King：永遠的君主》和《驅魔麵館》，期待兩位的表現！



第三季一樣由前兩季的劉仁植導演執導、姜銀慶編劇執筆，已經在10月24日進行劇本閱讀，即將進行首次拍攝，並預計在明年（2023年）上半年播出。大家最近如果有空，趕緊去複習一下前兩集啦～



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