[分集剧情]《王后伞下》中殿的逆袭！「是时候派出安插的人马了」金惠秀大骂众臣再胜金海淑！（EP5）

[有雷]《王后伞下》上一集病情看似好转却突然大吐血的世子裴仁爀，让母亲金惠秀心痛不已却又束手无策。被软禁在中宫殿的金惠秀不能坐以待毙，出动了宫内上下的眼线回报世子的消息。众卿齐聚大殿外主张废黜世子逼宫，大妃金海淑在旁施加压力，没想到仍被中殿逆转胜！即便如此，却依旧留不住病危的世子。

以下为防雷线



《王后伞下》再度迎来心碎的母亲，中殿（金惠秀饰）见到吐血昏厥的世子（裴仁爀饰）惊讶之余，更因没有及时将世子的病况告知殿下（崔元英饰）而让殿下震怒，一气之下将她软禁在中宫殿还罚抄经书。见不到病情危急的世子让中殿几乎抓狂，於是她决定动用宫内所有人脉，从各处回报他们所见的状况，中殿即使不出门也掌握了朝廷动向。



成枏大君（文相敏饰）则是相当自责，认为很可能是因为自己从宫外取得的药方害死了哥哥，不过中殿知道绝非如此，因为世子的病情明显有所好转。大妃（金海淑饰）则是逼问狱中的御医，御医打死都不说出世子有服用外来药物。中殿偷偷溜出宫外寻找尹王妃，想了解之前同样病症过世的世子是否也曾吐血。没想到尹王妃提到自己的孩子曾满身伤痕，而杀害儿子的就是大妃娘娘。



眼看历史即将重演，当年世子在遇害前也是同样掀起废黜议题，目前众臣一听闻世子病危，立刻也向殿下提出废黜世子的要求，殿下非常愤怒，在上朝时虽已明确表达不愿意再讨论此议题，但朝廷众卿竟然群聚在大殿外，逼著殿下出来面对！大妃娘娘更在一旁搧风点火，暗示殿下他并非嫡系血亲却坐上了王位，「别忘了是外面这群人让你坐上今天这个位置！」，殿下进退两难。



此时原本被禁足在中宫殿的中殿快步登场，一一询问众臣「世子究竟做错了什么」，本应想办法让世子康复的众臣，却聚集在此地逼宫，只想著废黜世子，大家安的是什么心眼实在太明显，趁著中殿的登高一呼，让原本有些胆怯的殿下站了出来，中殿与殿下同声同气阻止了废黜世子的提案，大妃又再度成为她的手下败将。



但，在此同时，世子也撒手人寰。即使中殿跑得再快，依旧没赶上最后一面，她只能抱著苍白冰冷的世子痛哭，向他承诺「妈妈会坚强，守护你的孩子还有我其他的孩子们。」最后还加上了儿时兄弟分离时，小小的成枏大君送走哥哥时的眼泪，又是充满泪水的Ending。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻