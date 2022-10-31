終於知道(G) I-DLE舒華為什麼喜歡置頂誇她美的留言了XD！請自信地說出來，不要懷疑

(G) I-DLE的忙內葉舒華絕對是一個美而自知的愛豆。
最近，（G）I-DLE攜新曲《Nxde》重磅回歸，全員染起了金色系頭髮，尤其是老幺葉舒華很有大殺四方的感覺，金髮美到如同洋娃娃就算了，還白到發光，即使站在一群同樣貌美的成員當中也顯得尤為突出。
老粉們都知道舒華天使面孔之下還藏著一個搞笑的靈魂，很喜歡開直播和粉絲們互動，也經常在SNS上回復粉絲們的留言，而她最喜歡做的一件事情就是置頂粉絲誇她的言論，哈哈哈哈！一位深刻get到自己美貌的女生。 有粉絲誇她「你是女神????」wuli忙內會告訴對方「去掉問號」，字裡行間都透露出「我就是女神，為什麼要懷疑呢，有什麼好懷疑的呢？」、「他說的是實話」的自信。
예슈화 인스타 고정댓글 모음— 슈화.mp4 (@shuhuamp4) October 29, 2022
???:여긴이야??
ㄴ물음표 빼
???:충격 예슈화 실물보고 놀람 왜그렇게 예뻐
ㄴ올라가 pic.twitter.com/SzAq6IuOgd
舒華為何如此喜歡置頂此類留言呢？ 她終於開口解釋了，因為「看到就很開心」，所以在被粉絲誇「衝擊，看到葉舒華真人之後被她的美貌震驚到」之後，舒華會回復「你給我上去」，她表示自己當時的OS是：「既然你這麼誇我，我就要幫你站在頂（置）峰（頂） 。 」
舒華啊，麻煩出攻略告訴粉絲們如何保養皮膚吧，這次回歸整個人就是「剝了殼的雞蛋」狀態，又白又嫩還發光！
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