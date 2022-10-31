[分集劇情]《高斯電子公司》本週最終回！郭東延＋高聖熙「社內戀愛」模式ON！裴賢聖恨不得變成金鍾國！（EP9－10）

[有雷]《高斯電子公司》只剩最後兩集！上週在辦公室裡打得火熱的郭東延與高聖熙，終於正式展開社內戀愛了！為了不被發現只能在辦公室眉來眼去！裴賢聖勇敢向江美表白，但對方卻說自己的理想型是金鍾國！

以下為防雷線



《高斯電子公司》李相植（郭東延飾）與上司車娜萊（高聖熙飾）在聚餐後回到公司，兩人更旁若無人的上演激吻，在公司內偷偷喝掉獎品洋酒的奇成南次長與車哇哇，竟認為兩人意見不和而大打出手…於是相植與娜萊決定在公司內只用眼神作為暗號來對話。相植的前暗戀對象海英撞見了兩人的約會，更酸言酸語挑撥讓娜萊相當介意，但此時相植卻表明了自己的真心，讓娜萊深受感動，兩人原地拉手轉圈圈〜更堅定在一起的決心！



娜萊在戀愛中自稱會變身「消防車」，意指就算遇到紅燈也不會停下來，在公司也表現得更加直接，甚至為相植準備愛心便當，雖然相植非常嚮往社內戀愛，兩人也擔心被同仁們發現正在交往中。白馬帥（裴賢聖飾）家中上演狗血戲碼，父親斷絕金援，還約了未婚妻歐若拉到家裡吃飯，白馬帥為了節省開銷打包便當，只好回家一趟，但引來歐若拉懷疑他有交往對象，便跟蹤馬帥，甚至還用錢打發江美，完全狗血風格。



馬帥在內心非常敬佩獨立生活的建江美，也發現自己似乎喜歡上了她，甚至因為擔心她回家的路上太黑，馬帥退租自己的高級套房，用拿回的押金在巷內加裝球場用的強力照明燈，沒想到建江美因光線太刺眼導致失眠，還去申訴要求拆掉！馬帥鼓起勇氣跟江美告白，沒想到卻被無情拒絕，因為江美說自己的理想型是身材結實的金鍾國！



白馬帥一直不解為何父親對他在公司的表現瞭若指掌，曾懷疑建江美是父親派來的眼線。但實際上力量集團的會長與高斯的人資崔理事暗中有往來，也是她洩漏了許多高斯的商業機密給力量集團，而白馬帥的父親更搶先在電視上公開自己即將發展的產品，幾乎與高斯將推出的產品一模一樣，還預告將由自己的兒子來代言，讓白馬帥有些慌張。不過高斯內部也並非無動作，高斯會長與魏長兵部長早知道內鬼是誰，並且也想趁機將崔理事趕出高斯，他們將祭出怎樣的對應策略呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞