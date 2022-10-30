拍貼機太多人就是要這樣拍XD 《換乘戀愛2》終映MC們也來拍拍貼紀念，擠到要「扒著」拍貼機

MC們感情也很好，希望有第3季能再見！

身為《換乘戀愛2》MC，MC鄭基石（Simon D）、李龍真、金叡園、Yura（Girl's Day成員）與BamBam（GOT7成員）也像節目裡的CP拍起拍貼，在終映這天發布。

最引人矚目的就是5個人要擠進狹小的拍貼機裡，Yura拿著獎盃「擠到爆笑出來」的瞬間全都拍了下來，場外也有人紀錄他們拍攝的過程，BamBam與Simon D大半個身體都在外面，兩人得抓著拍貼機從外面擠進去，甚至頂到天花板，場面相當搞笑。





雖然搞笑，但也見證5人的好感情啦！BamBam就算是從第二季中途加入也和其他人毫無距離，有些觀眾甚至表示MC之間化學反應很好，都在看他們的反應與討論內容居多呢！甚至有觀眾支持Simon D與金叡園能湊一對CP！

不曉得《換乘戀愛》還有沒有第3季，再重聚這些MC、再創戀綜高討論度吧！說到這，不禁想起結局BamBam說的話，他感謝《換乘戀愛2》讓他在韓國取得更高知名度，否則本來和JYP解約後想回泰國發展呢！如果有第3季，BamBam一定也要在內啊！



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