明星出名前的辛酸史！IU被罵，李寶英剪掉長髮，全昭旻最慘

男團Omega X被公司女社長辱罵、推搡事件曝光後，引發了不少網友對娛樂圈環境的關注。

所屬社暴行、機票被取消！男團OMEGA X無奈自費回國，公司代表迷惑發言頻出：曾辱罵搭戲女演員「不准勾引成員」

藝人們一出道就會是頂流嗎？ 肯定不是，在等級觀念森嚴的韓娛圈，不少人在成名之前都受到過不公平待遇，甚至辱駡。有不少明星曾在節目中公開過自己新人時期的故事，其中不乏心酸過往。

IU

現在的IU已經是明星中的明星了，但她剛出道時也經常被前輩們看不起，最出名的一件事情就是被朴明洙欺負。 當時IU代替別人和朴明洙一起表演節目，卻被對方疾言厲色地訓斥「快走」。 後期IU成名之後，再次和朴明洙相見，對方也道了歉。



Super Junior利特

利特的綜藝感算是二代男團里的佼佼者，因此有不少綜藝節目在手。 現在的他雖然主持起來得心應手，但是初期卻也是磕磕絆絆。 新人時期利特出演了某檔綜藝節目，反響很不錯，於是變成了固定嘉賓，沒想到卻招來了前輩的不滿和嫉妒，前輩甚至告訴他：「適可而止，你們已經有很多節目了，就不能老實待著嘛。 」



韓惠珍

韓惠珍是超模出身，剛作為模特出道時候吃了不少苦，被設計師要求脫掉內衣穿襯衫，當時才17歲的韓惠珍羞得抬不起頭，但設計師一再強迫她，最後她也沒辦法，只能以真空走上T臺。



李寶英

國民女神李寶英在當演員之前拍過廣告，當時廠商要求她剪掉20cm的頭髮，她也照做了，卻在拍攝前不久被通知換人，白白剪掉了長髮。 成名之後李寶英還在節目中提到過此事，帥氣的回答：「當初你們就該用我啊。 」



全昭旻

無名時期全昭旻的經歷真的是聞者流淚，某次拍攝單幕劇，每一次NG之後導演就用拳頭錘她的頭洩憤。 被打多了，全昭旻也很害怕，為了不挨打，再有NG的時，她就搶在導演之前下手，自己敲自己的頭，沒想到導演看到之後非但不反省自己的行為，反而打得更狠了。



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