真相只有更残酷！《Blind》反转没停！大魔王话中有话揭毛骨悚然真相，巫女预言亦成线索（EP.14）

《Blind》（BLIND局中人）昨晚韩国播出了最新一集第14集，海外也陆续在今早上架。新的内容可以说是「又反转了」……

（以下涉及剧透）



郑允宰（朴智彬 饰）被逮捕拘留，不愿认罪一直愿左右而言他，看著柳成俊（玉泽演 饰）没辙的样子彷佛当作乐趣。柳成勋（河锡辰 饰）出面之后出现了变化，柳成俊找到了郑允宰犯罪影片，除此之外，郑允宰和柳成勋见面时说了一句：「你应该不会背叛我吧？」开启了毛骨悚然的疑云。



郑允宰一点一滴的释放线索给柳成俊，「游乐园」、「项炼」等关键词让柳成俊回到了遥远且深忘的过往，原来，柳成俊是被郑允宰推下溜滑梯摔伤脑袋的，在柳成俊怀疑哥哥喊的「允宰」是自己时，郑允宰出现答「是」，。



而项炼是怎么回事？柳成俊没有从柳成勋口中听见答案，而是被郑允宰推下楼硬生生想起……是柳成勋把允宰的项炼挂到自己身上，还说自己是从希望育幼院被领养的……



显然真相只有更加残酷，此集更透露许多哥哥柳成勋的怪异举止，包括主动想帮忙问讯时闪过的发光眼神，还有他弱弱的威胁裴制作人公开希望育幼院悲惨始末。难道，真正的大魔王是柳成勋，不是郑允宰？权京子巫女回顾当年的预言，显然也成了观众的重要线索――受害者的嘴都是柳成勋割的？



从预告显示，柳成勋可能才是复仇大计的主事者，郑允宰只是执行。而24号的弟弟李政洙又在里头扮演什么角色？



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻