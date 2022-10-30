拍贴机太多人就是要这样拍XD 《换乘恋爱2》终映MC们也来拍拍贴纪念，挤到要「扒著」拍贴机

MC们感情也很好，希望有第3季能再见！

身为《换乘恋爱2》MC，MC郑基石（Simon D）、李龙真、金睿园、Yura（Girl's Day成员）与BamBam（GOT7成员）也像节目里的CP拍起拍贴，在终映这天发布。

最引人瞩目的就是5个人要挤进狭小的拍贴机里，Yura拿著奖杯「挤到爆笑出来」的瞬间全都拍了下来，场外也有人纪录他们拍摄的过程，BamBam与Simon D大半个身体都在外面，两人得抓著拍贴机从外面挤进去，甚至顶到天花板，场面相当搞笑。





虽然搞笑，但也见证5人的好感情啦！BamBam就算是从第二季中途加入也和其他人毫无距离，有些观众甚至表示MC之间化学反应很好，都在看他们的反应与讨论内容居多呢！甚至有观众支持Simon D与金睿园能凑一对CP！

不晓得《换乘恋爱》还有没有第3季，再重聚这些MC、再创恋综高讨论度吧！说到这，不禁想起结局BamBam说的话，他感谢《换乘恋爱2》让他在韩国取得更高知名度，否则本来和JYP解约后想回泰国发展呢！如果有第3季，BamBam一定也要在内啊！



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