好羨慕！韓韶禧至好友的日料店當「一日打工仔」，還親切地跟粉絲們拍照、抱抱、簽名

好羨慕！韓韶禧至好友的日料店當「一日打工仔」，還親切地跟粉絲們拍照、抱抱、簽名

明星   2022年10月29日   星期六12:45   Hui  

（封面圖源：IG@xeesoxee）

與美豔的外表不同，韓韶禧其實非常親民啊～

韓韶禧與車銀優、李洙赫合作的KAKAO PAGE宣傳片《惡女是懸絲木偶》近期公開‎完整版‎，三位漫撕男女屢屢成為話題中心，不少網友敲碗希望他們能直接把廣告拍成電視劇。

以《夫妻的世界》大大打開知名度，韓韶禧陸續在《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《單戀原聲帶》中擔任女主角，與朴敘俊等合作的新劇‎《京城生物》‎也終於殺青。行程滿檔的她近期悄悄現身在朋友的日料店當「一日打工仔」，做足粉絲福利令網友們超羨慕。

只能說當天在店裡見到「打工仔」的粉絲們真的好幸運，不管是合照或抱抱，韓韶禧通通來者不拒。

韓韶禧還親切地幫粉絲簽名，過程中不忘與對方對視。小編同為女生，看到這種笑容，心跳也漏了一拍啊！

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