好羨慕！韓韶禧至好友的日料店當「一日打工仔」，還親切地跟粉絲們拍照、抱抱、簽名

與美豔的外表不同，韓韶禧其實非常親民啊～
韓韶禧與車銀優、李洙赫合作的KAKAO PAGE宣傳片《惡女是懸絲木偶》近期公開完整版，三位漫撕男女屢屢成為話題中心，不少網友敲碗希望他們能直接把廣告拍成電視劇。
소희 알바 바이브 뭐야 이거ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/pkiY6wqkWP— 물망초 (@only_hansohee) October 27, 2022
以《夫妻的世界》大大打開知名度，韓韶禧陸續在《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《單戀原聲帶》中擔任女主角，與朴敘俊等合作的新劇《京城生物》也終於殺青。行程滿檔的她近期悄悄現身在朋友的日料店當「一日打工仔」，做足粉絲福利令網友們超羨慕。
October 27, 2022
그저 너무 부러워요... pic.twitter.com/SFN3vaS3lk— 물망초 (@only_hansohee) October 27, 2022
열일하고 사진까지 야무지게 찍어준 오늘자 소희 pic.twitter.com/bnLNGz6oo3— 물망초 (@only_hansohee) October 27, 2022
只能說當天在店裡見到「打工仔」的粉絲們真的好幸運，不管是合照或抱抱，韓韶禧通通來者不拒。
️️️️︎ ︎ ︎ ︎ ︎— (@axeesoxee) October 28, 2022
#한소희 #HanSohee pic.twitter.com/M4UGszY1XO
韓韶禧還親切地幫粉絲簽名，過程中不忘與對方對視。小編同為女生，看到這種笑容，心跳也漏了一拍啊！
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