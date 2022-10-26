終於等到《惡女是懸絲木偶》完整版！車銀優單膝下跪對韓韶禧宣誓「我現在是公主您的人」

「漫撕男女」車銀優、韓韶禧、李洙赫合體為 Kakao Page 《惡女是懸絲木偶》拍攝廣告。

講述被殺害的女主角以「迦耶娜」的身分醒來後，為擺脫弟弟「雷帝普」的陰謀、守護皇權，與自己深愛的「棋德瑞」成爲政治夥伴，並展開致命的羅曼史。而3分鐘完整版終於公開啦！



重生後的迦耶娜公主大變，還霸氣宣示：「從現在開始我要做最適合我的事，像惡女一樣，即使卑鄙、齷齪。」在舞會上，大家對她的成年儀式議論紛紛，猜測會選擇棋德瑞作為舞伴，這時...雷帝普突然出現，並在她耳邊說著：「要美麗地待在我身邊啊～那才是皇女該做的事。」雷帝普把迦耶娜當作自己美麗的玩偶，迦耶娜也知道：「美麗無法成為權力。」



之後，迦耶娜從床上醒來，昨晚才被下毒酒的她，卻被提醒要梳妝打扮，讓她笑著說道：「差點死去的身軀，一起床就開始打扮了，這個皇宮真是可笑啊！」美麗的玩偶已經死去，她得知雷帝普沒有軍權，加上他很在意棋德瑞的絕對權力，而這也成為她的底牌。



迦耶娜也與棋德瑞見面，她說：「您竟然沒有躲著我？要是我像以前一樣討厭黏人怎麼辦？」棋德瑞也察覺公主在某瞬間已經變得不一樣，就連自己也發生了改變。原本不喜歡碰到其他人、甚至有潔癖，但是和她在一起卻沒關係。迦耶娜對著棋德瑞說：「成為我的力量吧！這絕對不會虧本。」棋德瑞表示心裡願意相信她，並單膝蓋下跪親吻她的手臂說著：「我現在是公主您的人。」



只能說真的太精彩，每個畫面都好好看！網友們也在影片下留言：「拜託拍成電視劇吧」、「不是，作爲廣告太可惜了，選角和演技，怎麼這麼適合啊ㅠㅠㅠ」、「演員們很好地展現了角色特徵！製作公司在做什麼！！快點給我拍電視劇吧！」、「不是，韓韶禧瘋了吧，車銀優像撕破漫畫走出來的」等等。

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