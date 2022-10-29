BTS Jin想取代池錫辰當《RM》固定成員！平行世界「Seokjin對Seokjin」強烈反差引爆笑

防彈少年團Jin入伍前兌現出演《Running Man》的承諾，和「平行世界另一個我」池錫辰久違重復，今日節目組公開錄製花絮和兩人的幕後採訪，每一句都很有笑料XD

SBS綜藝《Running Man》本週迎來BTS Jin當嘉賓，事前錄製時成員們驚歎「真正的Super Star來了！」劉在錫各種提問炒熱氣氛：「出國後建立交情的藝人是？ 有沒有被外國明星邀請到家裡？ Billboard獲獎感受？」



Jin分享了與「世界級Pop歌手」的故事、從未公開的防彈少年團獨家軼事，綜藝感十足的口才獲得RM成員一致稱讚。 Jin趁機表示「希望代替錫辰哥進入《Running Man》」，超好奇成員們的反應XD



Jin和池錫辰因為名字讀音相同，在2016年BTS做客《RM》後就互留電話保持聯絡，這次兩位Seokjin終於重逢，節目組特地進行了單獨采訪。 Jin表示一直很想來《RM》，池錫辰浮誇地說：「隨時來啊，乾脆當固定成員吧！」Jin開玩笑表示：「只要出演費能談攏...」



池錫辰與Jin曾在私人場合遇到，Jin主動幫他結賬，感歎第一次見到那麼貴的酒XD聊到節目成員Haha，池錫辰吐槽他玩遊戲水準很糟，Jin附和：「我就不好意思直說了......」



Jin表示因為一直被大家珍愛，所以希望在《RM》能挑戰一些大膽的內容，兩人互相嗆聲：「我並不弱哦！」「我是很強哦！」最後以頗具年代感的「Jin X Jin Cross」收尾XD



Jin和池錫辰分別作為BTS和《Running Man》的大哥，一個早上喝咖啡、一個喝雙花茶; 一個喜歡大叔笑話、一個本身就是大叔，各方面都有奇妙的關聯，這次見面仿彿平行時空交匯一般，讓人十分期待啊！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞