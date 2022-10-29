好羡慕！韩韶禧至好友的日料店当「一日打工仔」，还亲切地跟粉丝们拍照、抱抱、签名

与美艳的外表不同，韩韶禧其实非常亲民啊～

韩韶禧与车银优、李洙赫合作的KAKAO PAGE宣传片《恶女是悬丝木偶》近期公开‎完整版‎，三位漫撕男女屡屡成为话题中心，不少网友敲碗希望他们能直接把广告拍成电视剧。

소희 알바 바이브 뭐야 이거ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/pkiY6wqkWP — 물망초 (@only_hansohee) October 27, 2022

以《夫妻的世界》大大打开知名度，韩韶禧陆续在《无法抗拒的他》、《以吾之名》、《单恋原声带》中担任女主角，与朴叙俊等合作的新剧‎《京城生物》‎也终於杀青。行程满档的她近期悄悄现身在朋友的日料店当「一日打工仔」，做足粉丝福利令网友们超羡慕。

열일하고 사진까지 야무지게 찍어준 오늘자 소희 pic.twitter.com/bnLNGz6oo3 — 물망초 (@only_hansohee) October 27, 2022

只能说当天在店里见到「打工仔」的粉丝们真的好幸运，不管是合照或抱抱，韩韶禧通通来者不拒。

韩韶禧还亲切地帮粉丝签名，过程中不忘与对方对视。小编同为女生，看到这种笑容，心跳也漏了一拍啊！

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