AB6IX田雄竟然这么疯！佑镇帮忙庆生玩奶油抹脸，被他一个动作吓到静止

佑镇当场宕机，看直播的粉丝则是傻掉+笑疯XD

男团AB6IX成员田雄近日开直播和粉丝一起庆生，队友朴佑镇也十分体贴地过来作伴。 当时佑镇原本正要睡觉，所以穿著睡衣、戴上大大的眼镜就从住处赶过来，结果连屏幕上的粉丝留言都看不清楚XD



田雄跟佑镇分享生日蛋糕、边聊边吃，佑镇调皮地把蛋糕抹在田雄的脸颊和鼻头，而田雄一点都没有反抗，任由佑镇自由发挥：「佑镇啊，哥感觉很幸福。」



这时田雄不知想到什么，突然说：「不如干脆这样吧！」随即站起来把头撞在蛋糕上！佑镇被田雄的举动吓了一大跳，呆在原地半天没有反应，良久才说了一句「我好像该走了」就匆忙起身XD



佑镇走归走，还不忘隔空丢给田雄几张纸巾让他自行收拾XD田雄觉得脸上红红蓝蓝的模样很像小丑女Harley Quinn，但公司的人好像很紧张，田雄拿过镜子一看，也陷入短暂的沉默XD



结果田雄就这样以Harley Quinn的模样做完直播全程XD有姗姗来迟的粉丝问他脸上是怎么回事，田雄还甩锅给蛋糕：「它就突然飞来我脸上啊！」



网友纷纷被田雄笑疯：「小雄的笑声好像失控的秒针」、「他的精神状态还好吗XD」、「那蛋糕也太硬了吧」、「佑镇表情=我的表情，整个呆住kkk」、「果然是生日也不让人失望的谐星歌手」、「隔天他又戴同一顶帽子出门，上面还有隐约可见的蓝色」、「已经开始期待明年的生日XD」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻