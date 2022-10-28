你的《千元律師》瑪麗小可愛已上線！金智恩狗狗眼求關注　甜萌新形象大受歡迎

Disney+獨家播出，穩坐SBS電視台年度韓劇冠軍《千元律師》話題越來越精彩！在第9集中，得知千智勳（南宮珉主演）不為人知的回憶後，菜鳥千金律師白瑪麗（金智恩主演）一改過去兇巴巴的個性，畫風突變成軟萌小女孩，不只千辯不習慣，網友也笑稱看得手腳捲曲！

瑪麗透過前輩了解到智勳的過去有這麼多傷口，心疼的流下淚水。也對智勳放下戒心，下定決心要開始全力輔佐他，成為真正千辯事務所的一員。不過這樣的轉變對於智勳來說似乎吃不太消，從一開始肉麻的幫忙泡咖啡、甚至到後期還為了潛入詐騙車廠打扮成「瑪麗的車廠ootd」裝扮。可愛又靈動的演技，讓「Charisma（意指魅力）的《千元律師》金智恩」再度登上南韓新聞熱搜！



1.瑪麗的狗狗眼表情

帶著些許酒意，紅通通的瑪麗被智勳帶走後不斷以「狗狗眼表情」看著智勳，或許是又更了解他了，瑪麗對智勳產生共感，嘴裡不斷重複「我來這邊實習，真的來對地方了」、「真的來對了」。但對毫無頭緒的智勳來說，就只想趕快把瑪麗送回家，兩人就在車上乾瞪眼，完全不同頻率的互動，也讓網友會心一笑。



2.瑪麗的肉麻咖啡時間

隔天一早，瑪麗提早到了事務所，智勳一上班突然又覺得氣氛怪怪的，果然下一秒瑪麗突然開口問「要幫你泡咖啡嗎？」嚇得智勳趕快拒絕，甚至猝不及防的來了一段直白又爆笑的咖啡PPL，瑪麗甜甜的說「如果我幫你泡，應該會更香的～」終於讓智勳忍不住大喊「你今天是怎麼了？太親切、太肉麻啦！」這段更讓網友看得姨母笑停不下來！



3.跑得比風快的瑪麗

由於事務所的事務長謝武長（朴真宇飾演）遭到車廠詐騙，三人也來到車廠討個公道，沒想到員工突然拔腿狂奔，智勳追到一半意外跌倒，正當員工以為有機會脫身時，瑪麗突然衝出來接棒追人，畫面搭上超熱血的配樂，瑪麗的鼻孔還時不時噴氣展現氣勢，彷彿動漫般的情節真實上演。超犧牲演出讓網友每看必笑，大讚金智恩真的太可愛了～



4.22歲的修車廠員工瑪麗

瑪麗跟著智勳一起到車廠臥底，準備掌握詐騙集團的證據。在車廠老闆面前，瑪麗謊稱自己22歲，還換上一身帥氣墨綠色車廠裝，搭配個性扣環頭飾，完美消化了22歲女孩應有的青春跟造型。其中最大亮點莫過於朝氣十足的瑪麗，喊著「老闆儘管吩咐、我會盡力而為」隨後更比出年輕偶像最新的「倒YA」手勢提振士氣。跟律師專業形象不同，新鮮人設定的瑪麗又更可愛了一些。



瑪麗在劇中時而專業，時而傻萌的形象，讓嚴肅又沈悶的法庭劇增添畫龍眼睛的效果。與智勳的感情線也是網友最好奇的亮點之一。距離大結局只剩下3集，到底這對歡喜冤家有沒有終成眷屬？瑪麗最後情歸何處？還沒看過《千元律師》的人千萬不要錯過由Disney+獨家播出的精彩好劇！

Disney+獨家跟播《千元律師》每週五、六22:30上架新集數！

配合韓國電視播出時段調整如下

●10/29(六)，22:30 EP10

●11/04(五)，22:30 EP11

●11/05(六)，22:30 最終回

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