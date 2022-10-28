最强组合《灾后调查日志》11月12日首播！金来沅、孙浩俊、孔升妍大展制服魅力！消防官＋警察共同救灾

SBS最新金土电视剧《灾后调查日志》（原译《消防局旁的警察局》）公开了角色版最新海报，三位消防官与警官的帅气模样一览无遗。本片也将接档《千元律师》於11月12日晚间首播。

《灾后调查日志》描述负责抓犯人的警察与负责救火的消防官，共同应对所遇到的各种状况之现场日志，为了拯救他人的第一线人员，拥有伸张正义与热血救灾的团队合作。不管是意外事件、火灾或犯罪的危机一瞬间，他们总是最先冲向现场的第一线人员，这样的题材也备受瞩目，主要演员金来沅、孙浩俊与孔升妍的组合也令人期待，帅气个人版海报也已公开。



太原警察局刑事八组的警察陈浩开（金来沅饰），是一位以检举率第一名而出名的热血警察，坚定的强烈眼神闪闪发亮，「一旦咬住就一定抓到你！」这样的形容已不难想见他的冲劲，所以大家也常常叫他「珍岛犬」「疯狗」「屎狗」等别名，散发热血又帅气的警察魅力。



太原消防局的火灾镇压队员奉道镇（孙浩俊饰）则是脸上有著无所畏惧的坚毅表情，传达出他的强韧性格。穿上了打火专用的黄色防火服装，他的处世信念是「因为消防官是防焰不会著火的！」意指他穿梭火场的日常。时常被称为「火路先生」的他，将让大家看到他如何奋不顾身冲向火焰。究竟警察与消防员如何共同合作？又能发挥怎么样的影响力？



太原消防局的紧急救护队员宋雪（孔升妍饰）手中紧握著对讲机随时准备出动，表情虽然温柔但却同时拥有超强危机处理能力，一点点小伤口都不放过协助著受伤的人。海报上更写著「约好罗！准时上班，活著下班」令人感受到她的日常是必须出生入死的高危险工作环境。



三位为了他人的生命而奋力奔跑的警察与消防队员，展现三人三色魅力，以及共同合作呈现出超过三倍数的救灾能量，堪称2022年最强三人组合，《灾后调查日志》将於11月12日接档《千元律师》首播。



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