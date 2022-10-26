《便利店新星》姐妹作！李先彬有望主演《Super Couple》當超商店長，剛當完收銀員的李光洙不加入嗎XD

先點名池昌旭、金裕貞客串啦～拜託收銀高手李光洙也來一下！！
根據《YTN star》報導，李先彬收到了電視劇《Super Couple》女主角提案，正積極討論中。
《Super Couple》劇情描述因為保衛國家而失去愛情的前國情院特務，與身為財閥接班人的前男友在便利店重逢的故事。由於編劇為《便利店新星》孫謹珠，加上故事背景一樣在便利店，已有不少人將《Super Couple》視為《便利店新星》「姐妹作」。
李先彬有望演出女主角「閔愛」，是傳奇的國情院黑色特務出身，不過現在是便利店月薪店長，偶然和便利店總公司代表「車柱賢」相遇，為了守護便利店而展開異想天開的合作。李先彬先前就在電影《金派特務》中搞笑扮演特務展現身手，不曉得《Super Couple》是否也會有動作戲？
有趣的是，李先彬公開認愛的男友李光洙，上半年才在綜藝節目《偶然成為社長2》打工收銀，在電視劇《殺人者的購物目錄》（殺人犯的購物清單）又以30年資歷的收銀員登場，不能來客串一下女朋友主演的《Super Couple》嗎XD？
《便利店新星》裡圍繞著便利店的崔大賢（池昌旭 飾）、丁新星（金裕貞 飾）、劉妍珠（韓善伙 飾）或趙承俊（都想友 飾），能否也露個面客串一下呢？
《Super Couple》正在緊鑼密鼓選角中，預計會在今年開拍。
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