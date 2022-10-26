這杯酒...大家久等了～《酒鬼都市女人們2》12月初開播！

《酒鬼都市女人們》第2季將於12月初和觀眾們見面。

據韓媒報道稱，TVING熱播劇《酒鬼都市女人們2》已經確定12月初正式上檔。《酒鬼都市女人們》改編自同名網漫，講述了用酒來結束一天的3位同齡女性之間的故事，去年播出的第一季呈現了低開高走的趨勢，開播前和開播初期無人問津，但隨著劇情的深入，收視率瘋漲，被讚「是比爽劇更解壓的下酒劇」。



故事圍繞著3位女生展開，外冷內熱、行動果決，一喝醉就把狗窩當床睡的教師兼折紙達人姜智久（鄭恩地 飾）; 空有美貌、樂觀異常，一沾酒就會高八度過嗨的瑜伽老師韓智妍（韓善花 飾）; 以及看似最正常愛爆粗口，一喝懵就會看上眼前邋遢男的腳本作家安昭熙（李先彬 飾），都說三個女人一台戲，但這三位坐在一起能演出十八場戲，看似奇葩的故事背後實則用「酒」串聯起了各種人生命題——愛情、友情、親情、職場、生死......曾有觀眾非常走心地評價：「不是酒甜，是當生活比酒精還苦時，酒就甜了; 不是酒好喝，是因為有朋友共飲，酒才好喝。 」



第1季的末尾也留下了伏筆，在「炮友VS戀愛」之間矛盾的安昭熙&姜北久（崔始源 飾）、颯爽姜智久和親切摺紙YouTuber（尹施允 飾）的愛情線以及韓智妍和智勇（李現填 飾）、護理師（河道權 飾）之間的三角戀，第2季中三位女主都有自己的新故事即將發生。



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