中殿金惠秀「哭」出高收視率！《王后傘下》危機中嗚咽的母親擠下《千元律師》拿下電視劇話題性一位

剛播出兩週僅4集劇情的《王后傘下》，不僅有大家預料到的精采女性宮鬥戲碼，更有滿滿母親對兒子們的包容與守護。金惠秀所飾演的中殿，在宮中為了解決各種問題而腳步飛快，面對大妃與各方勢力的威脅，她必須站穩腳步守護自己與兒子們的生命。

在上週播出的第三與第四集，金惠秀擔心著有女裝癖的四兒子，以及病情不見起色的世子，一旦這些秘密曝光，她的地位就岌岌可危，可能遭到像之前的廢后一樣的待遇，甚至所有的兒子也將被滅口。她除了對抗婆婆金海淑的出招之外，還得顧及兒子們的心理狀態，無條件給予包容，對病中的世子是否能康復也充滿了擔心的淚水，精采劇情自然也刺激出高收視率，第四集全國平均收視率來到了9.4％。



而日前韓國廣播內容競爭力分析專門機構Good Data Corporation發表了Good Data TV話題性電視劇排名。《王后傘下》播出兩週即登上電視劇話題性第一名，《千元律師》雖屈居整體第二，但仍在金土電視劇領域排行第一。《王后傘下》金惠秀也成為演員中話題性第一名，其次第二名則為《千元律師》南宮珉，而同時出演《王后傘下》與《青春應援》的裴仁爀更是在前十名中分別佔據了兩個名次。



而在第五集的預告中，殿下得知了世子的病情而震怒，甚至讓金惠秀見不到自己的兒子，令她心痛不已。而中殿似乎即將面臨被廢黜的危機，黃貴人等多方勢力也開始趁機準備著新世子的即位與如何將中殿趕走，情況看來即將重演金海淑當年的計謀，但金惠秀難道會逆來順受？期待下週劇情再度反轉！



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