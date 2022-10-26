中殿金惠秀「哭」出高收视率！《王后伞下》危机中呜咽的母亲挤下《千元律师》拿下电视剧话题性一位

刚播出两周仅4集剧情的《王后伞下》，不仅有大家预料到的精采女性宫斗戏码，更有满满母亲对儿子们的包容与守护。金惠秀所饰演的中殿，在宫中为了解决各种问题而脚步飞快，面对大妃与各方势力的威胁，她必须站稳脚步守护自己与儿子们的生命。

在上周播出的第三与第四集，金惠秀担心著有女装癖的四儿子，以及病情不见起色的世子，一旦这些秘密曝光，她的地位就岌岌可危，可能遭到像之前的废后一样的待遇，甚至所有的儿子也将被灭口。她除了对抗婆婆金海淑的出招之外，还得顾及儿子们的心理状态，无条件给予包容，对病中的世子是否能康复也充满了担心的泪水，精采剧情自然也刺激出高收视率，第四集全国平均收视率来到了9.4％。



而日前韩国广播内容竞争力分析专门机构Good Data Corporation发表了Good Data TV话题性电视剧排名。《王后伞下》播出两周即登上电视剧话题性第一名，《千元律师》虽屈居整体第二，但仍在金土电视剧领域排行第一。《王后伞下》金惠秀也成为演员中话题性第一名，其次第二名则为《千元律师》南宫珉，而同时出演《王后伞下》与《青春应援》的裴仁爀更是在前十名中分别占据了两个名次。



而在第五集的预告中，殿下得知了世子的病情而震怒，甚至让金惠秀见不到自己的儿子，令她心痛不已。而中殿似乎即将面临被废黜的危机，黄贵人等多方势力也开始趁机准备著新世子的即位与如何将中殿赶走，情况看来即将重演金海淑当年的计谋，但金惠秀难道会逆来顺受？期待下周剧情再度反转！



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