連馬東石大讚的《笑子當老大》演技派李凡秀想當南韓第一諧星！10月28日全台上映

接棒《樂透大作戰》的南韓爆笑喜劇《笑子當老大》，即將在本週五10月28日於全台正式上映。本片除了請來亦正亦邪的宋詩曦與「喜劇天后」羅美蘭共同演出之外，更邀請到「元祖喜劇皇帝」李凡秀共同演出，李凡秀更自信表現出想要當南韓第一諧星的決心！

出道超過30年，有「元祖喜劇皇帝」之稱的李凡秀，曾在《超級明星甘先生》、《我的老婆是老大3》等多部喜劇作品中，展現出過目難忘的喜感演技。睽違4年，他以喜劇新片《笑子當老大》重返大銀幕，在片中演繹覬覦黑道老大位置的反派副手角色。這回詮釋反派，李凡秀表達對角色的喜愛：「反派也很有魅力，可以合法做壞事，也可以罵人，可以隨心所欲地越界玩耍。」男主角宋詩曦也大讚前輩：「我幾乎觀賞過李凡秀前輩演過的所有喜劇，很榮幸能跟他一起拍攝。在全體排練之前，對他一直感到好奇，擔心能不能搭話，會不會尷尬，但透過練習就自然融入其中。前輩還會跟我開玩笑，營造出愉快的演出氛圍。」



為了完美體現角色形象，李凡秀也成為劇組跟髮型、化妝、美術、道具組討論最多的演員。從髮型、紋身，再到獨特的手指動作都不放過：「髮型很獨特，是四五十歲人都很熟悉的馬蓋先風格，也是我個人總有一天想嘗試的風格。我當時跟導演溝通，他便爽快答應了。還有三根手指撐住物體的動作，我想藉此表現角色的虛張聲勢。此外，服裝也不是黑色正裝，而是五顏六色的衣服，部下也很兩光。在喜劇類型中，反派角色雖然不能一直搞笑，但也不能太過完美，哈哈。」他將展現獨特的從容語氣、油頭滑嘴的形象，以及充滿野心的領袖魅力，讓觀眾笑得闔不攏嘴。



榮登南韓本土新片票房冠軍的《笑子當老大》，也獲得多位知名影星的爆笑口碑。目前正在拍攝《犯罪都市3》的馬東石便表示：「這是一部能夠讓人感受到愉悅笑容與感動的電影。」演員朴河宣則稱讚：「好久沒看到好笑的喜劇電影了，真的很開心！」《笑子當老大》描述夢想當諧星而離家出走的基世（宋詩曦飾），隨著所屬節目突然停播，讓他一夕之間失去所有。此時，他的黑幫老大父親也意外過世，讓他決定重返故鄉，並在那裡與初戀女友永心（羅美蘭飾）重逢。叔叔康敦（李凡秀飾）提議他繼承父親的幫派，以及20億高額遺產。這項誘人的提議，讓基世肖想靠這筆錢再度逆轉人生。不過計畫趕不上變化，他捲入無法預測的事件當中，逼他開始面對父親的死亡真相…《笑子當老大》即將在10月28日於全台爆笑上映。





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