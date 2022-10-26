连马东石大赞的《笑子当老大》演技派李凡秀想当南韩第一谐星！10月28日全台上映

接棒《乐透大作战》的南韩爆笑喜剧《笑子当老大》，即将在本周五10月28日於全台正式上映。本片除了请来亦正亦邪的宋诗曦与「喜剧天后」罗美兰共同演出之外，更邀请到「元祖喜剧皇帝」李凡秀共同演出，李凡秀更自信表现出想要当南韩第一谐星的决心！

出道超过30年，有「元祖喜剧皇帝」之称的李凡秀，曾在《超级明星甘先生》、《我的老婆是老大3》等多部喜剧作品中，展现出过目难忘的喜感演技。睽违4年，他以喜剧新片《笑子当老大》重返大银幕，在片中演绎觊觎黑道老大位置的反派副手角色。这回诠释反派，李凡秀表达对角色的喜爱：「反派也很有魅力，可以合法做坏事，也可以骂人，可以随心所欲地越界玩耍。」男主角宋诗曦也大赞前辈：「我几乎观赏过李凡秀前辈演过的所有喜剧，很荣幸能跟他一起拍摄。在全体排练之前，对他一直感到好奇，担心能不能搭话，会不会尴尬，但透过练习就自然融入其中。前辈还会跟我开玩笑，营造出愉快的演出氛围。」



为了完美体现角色形象，李凡秀也成为剧组跟发型、化妆、美术、道具组讨论最多的演员。从发型、纹身，再到独特的手指动作都不放过：「发型很独特，是四五十岁人都很熟悉的马盖先风格，也是我个人总有一天想尝试的风格。我当时跟导演沟通，他便爽快答应了。还有三根手指撑住物体的动作，我想藉此表现角色的虚张声势。此外，服装也不是黑色正装，而是五颜六色的衣服，部下也很两光。在喜剧类型中，反派角色虽然不能一直搞笑，但也不能太过完美，哈哈。」他将展现独特的从容语气、油头滑嘴的形象，以及充满野心的领袖魅力，让观众笑得阖不拢嘴。



荣登南韩本土新片票房冠军的《笑子当老大》，也获得多位知名影星的爆笑口碑。目前正在拍摄《犯罪都市3》的马东石便表示：「这是一部能够让人感受到愉悦笑容与感动的电影。」演员朴河宣则称赞：「好久没看到好笑的喜剧电影了，真的很开心！」《笑子当老大》描述梦想当谐星而离家出走的基世（宋诗曦饰），随著所属节目突然停播，让他一夕之间失去所有。此时，他的黑帮老大父亲也意外过世，让他决定重返故乡，并在那里与初恋女友永心（罗美兰饰）重逢。叔叔康敦（李凡秀饰）提议他继承父亲的帮派，以及20亿高额遗产。这项诱人的提议，让基世肖想靠这笔钱再度逆转人生。不过计画赶不上变化，他卷入无法预测的事件当中，逼他开始面对父亲的死亡真相…《笑子当老大》即将在10月28日於全台爆笑上映。





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