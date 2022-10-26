4國語言+IQ148的BTS防彈少年團RM擔任《神秘人類雜學辭典》MC，入伍前多多和粉絲見面！年內開播

防彈少年團RM將挑戰擔任MC，每週和粉絲見面。

據韓媒報導稱，RM將擔任綜藝節目《知道也沒什麼用的神秘人類雜學辭典》，這是一檔以多重視角觀察人類，探究連自己都不曾了解過的自我的節目，tvN以季播形式推出，之前上檔了《知道也沒什麼用的神秘雜學辭典》、《知道也沒什麼用的犯罪雜學辭典》，而《神秘人類雜學辭典」 則是本系列的第三彈，也是節目組充滿野心打造的全新節目。



節目組邀請文學、物理學、法醫學、天文學等各個領域的專家和觀眾們一起以多元化視角剖析人類生活，因此對MC的要求極高，電影導演張恆俊和RM挑起了MC重任。 張恆俊性格灑脫、言語幽默，溫柔看待世間的一切卻也有著洞悉社會的銳利。 而年輕的RM活力四射且對外界充滿好奇心，老少相攜已然讓觀眾們心動。 RM上一次作為固定嘉賓亮相綜藝節目還是2015年的《腦性時代問題男人》，時隔7年再次看到他坐穩嘉賓席，粉絲們非常期待。



自從JIN宣佈即將入伍，BIGHIT也官宣BTS其他成員也將按各自的計劃陸續入伍之後，粉絲們非常不捨。 此時傳出RM要在入伍前拼命上節目，粉絲們也能看出這是在安撫大家的心，他希望盡可能多和大家見面。

此外，《知道也沒什麼用的神秘人類雜學辭典》何時首播尚未確定，但可以肯定的是年內必定開播。

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