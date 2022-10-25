可以相互對照著推理！《Blind》與《爭鋒相辯》巧合：主角陷入疑雲、兩位演員一模一樣、招牌藏玄機

招牌真的太玄妙！

目前首播中的韓劇，《Blind》（BLIND局中人）與《爭鋒相辯》大概是唯二的犯罪懸疑劇，應該有不少劇迷同時間追吧？而兩部劇也剛好有不少共通點，影響觀眾對兩部戲劇個別的推理，不過也有地方反倒引起錯亂。



主角被當兇手

同樣是以連續殺人案展開，同樣都是因復仇開啟序幕……先前小編就和大家討論過《Blind》與《爭鋒相辯》都把主角塑造成兇手，讓觀眾想信任主角，卻又無法解釋畫面中看到的種種跡象。

*延伸閱讀：‎兇手就是主角本身？近期兩部懸疑劇《Blind》《爭鋒相辯》都把主角塑造成疑犯，是故弄玄虛還是真相就是呢？



雖然有不少觀眾仍堅信「主角不可能是兇手」，但如果是「共犯」呢？先以《Blind》舉例，柳成勳（河錫辰 飾）光是會雕刻，加上法官身分能捏造評審團名單，就足以讓人懷疑，最新11、12集更顯示他和兇鄭允宰（朴智彬 飾）有聯繫，不僅知道鄭允宰何時會對曹恩枝（鄭恩地 飾）下手，兩人也私下見了面。



而《爭鋒相辯》未有明確證據顯示左時白（李奎炯 飾）是共犯，但在命案發生之前，他總是剛好和被害人扯上關係，第9、第10集甚至與兇手申致植（金相浩 飾）、被害人張炳川共處一室。最新預告‎揭曉左時白真實身分之外，盧昔意（鄭麗媛 飾）判斷：左時白設計，申致植（金相浩 飾）執行。



看到這裡，你還相信「主角不可能是兇手」嗎？雖然不一定是主謀，但共同犯罪不無可能。

兩位演員一模一樣

這點就有趣了，鄭仁基在《Blind》裡飾演武英警察署署長廉奇南，自私又兇狠，和白文剛（金法來 飾）等人狼狽為奸，卻在《爭鋒相辯》裡扮演寬大為懷的法官，能耐心傾聽被告聲音。一下子反派一下子正派，鄭仁基相反的兩種演出讓一些觀眾直呼錯亂。



另一個演員算是小編加碼，因為畫面一晃而過可能沒什麼人注意，也暫時查不到演員名字。《爭鋒相辯》第9集來到張炳川別墅的刑警，就是《Blind》第12集裡替柳成勳開刀的醫師。



招牌藏玄機

無論是《Blind》或《爭鋒相辯》，都不約而同用了「招牌巧思」藏線索。《Blind》第8集柳成俊邀鄭寅成到附近湯飯店吃飯，需要仔細察覺才會發現這家店門上寫著「寅成家的店」，不過台灣播出的版本直接翻譯成了中文，更直接把密密麻麻尋人啟事中的重點訊息翻譯出來，讓觀眾一眼就懂老闆在找兒子鄭寅成。



《爭鋒相辯》就妙了，第7集左時白到雜貨店奶奶家蹭飯，出來後抬頭一望招牌「殷希超市」，但──中文字幕雖寫「殷熙超市」，實際上是「殷希粹超市」才對，因為年久失修的關係「粹」（수）字完全消失，這就要觀眾自己睜大眼發現了。殷希粹就是申致植的妻子、張基道的初戀也是盧昔意奶奶墓地的鄰居，「殷希粹超市」和「寅成家的店」都藏著報復的動機、一段複雜的身世祕密。



目前兩部戲劇都將近尾聲，《爭鋒相辯》明日結局，《Blind》則是下週六完結，對於這兩部劇，你還有什麼特別的推理呢？如果想反駁小編的共犯之說，也歡迎留言討論！

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