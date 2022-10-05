兇手就是主角本身？近期兩部懸疑劇《Blind》《爭鋒相辯》都把主角塑造成疑犯，是故弄玄虛還是真相就是呢

玉澤演應該是裡面最慘的，逃亡ing

近期那麼多燒腦韓劇，你追哪一部呢？其中就有兩部犯罪懸疑劇，不約而同的把主角塑造成嫌疑犯，究竟真相為何？

（以下涉及劇透）



《Blind》（BLIND局中人）

《Blind》從第1集就故弄玄虛，讓嫌疑犯鄭萬春指認真兇是刑警柳成俊（玉澤演 飾），再加上柳成俊本身性格衝動、連法官哥哥柳成勳（河錫辰 飾）都懷疑他，觀眾也不禁推測他因為人格分裂之類的關係，才會做案而不自知。



第2集揭示真兇名「鄭允宰」，各種情節亦直指柳成俊就是鄭允宰，更確切的證據是，柳成勳在柳成俊的車裡找到了一支被害者耳環！第5集柳成俊總算承認了自己是鄭允宰，不過說對方冒用了小時候的名字。



最懸疑的是，柳成勳也備受觀眾懷疑！柳成俊是做案動機充足（為報小時候的仇），暴力傾向也符合，柳成勳則是和真兇一樣擁有細膩的刀工，而且比起柳成俊較容易捏造陪審團名單。但柳成勳也是被領養的小孩嗎？他也是對被害者家屬懷恨在心的五個孩子之一嗎？尚未有答案。



《爭鋒相辯》

另一播在播的《爭鋒相辯》正巧也將主角塑造成嫌疑犯。和《Blind》一樣，《爭鋒相辯》主角左時白（李奎炯 飾）也容易動怒而揮動拳頭，各種「物證」也疑似和真兇相符。



左時白和真兇都戴著同款手錶，最新第4集真兇的褲子被被害人吐了一身，隔天左時白的褲子上也有類似的嘔吐痕跡！



雖然張基道（鄭進永 飾）也戴著同款手錶，但身材顯然不同，而且張基道身處高位，命人做案的可能性比較高，那麼左時白依舊脫離不了嫌疑。然而左時白他和張基道是什麼樣的關係，兩個人都戴了同款手錶？



目前《Blind》播至第6集，堂堂一介刑警柳成俊還在逃亡中，被警方以及被害者家屬夾擊；《爭鋒相辯》今日下午將播第5、第6集，不曉得會不會有更多線索呢？

以上這兩部劇你追哪部？也歡迎留言分享你的推理！

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