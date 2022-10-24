《爭鋒相辯》本週三結局，預告幾乎曝光走向！鄭麗媛&李奎炯淚眼汪汪對視，盧昔意孤獨調查終尋獲真相

左時白的真實身分在預告已公開！你們有猜到嗎～

由鄭麗媛與李奎炯主演的《爭鋒相辯》將在本週三26日播出完結篇，Disney+已公開最後兩集EP.11、EP.12預告。

（*貼心提醒：預告內容直接公開了李奎炯飾演的「左時白」真實身分，怕雷到的朋友就先跳過囉！）



「申致植……有共犯……左時白設計，共犯執行。」這是盧昔意（鄭麗媛 飾）的推理，申致植指的就是餃子店老闆（金相浩 飾）。盧昔意獨自調查兩人關係，原來真正的左時白早在小學一年級死去了，而奶奶墓地的鄰居「殷希粹」和申致植有著密切關係。



盧昔意認定左時白和申致植是共犯，對著左時白說：「我會讓你被處以死刑」。誰也沒想到，曾經如歡喜冤家搞笑鬥嘴、又曾經相互依靠與安慰的兩人，最終得站在法庭對立面。



上述是11集預告，12集有所變化！盧昔意再次找上左時白要釐清時間線，娓娓道來她查到的真相：「從殷希粹上了大學玉見學長張基道開始，殷正宇違反了《國家安全法》被判處10年徒刑，在入獄後因拷問有了後遺症。媽媽瘋掉，變成孤兒的二兒子殷希俊以『左時白』的身分過了30多年以復仇。」

盧昔意與左時白雙雙噙著淚，盧昔意接著表示她要從左時白身上找到最後一塊拼圖、讓張基道倒塌。這時的盧昔意已經知道了親奶奶是「爺爺」張炳川所害死的，她想知道張炳川死時有多痛苦，希望張炳川就算死了也要接受法律制裁。



▼11、12集預告片





預告大致曝光了結局走向，你們有推理出來嗎？其實在7、8集播出後就能推出一二：申致植的妻子是張基道的初戀「希粹」，也是第2集中盧昔意在墓地打招呼的「殷希粹姐姐」，當天左時白也有探望殷希粹，顯見兩人關係密切。



盧昔意查出左時白是殷希粹的二弟「殷希俊」，此情節也可以和7、8集相互對照：左時白經常到雜貨店奶奶家蹭飯，對話中透露奶奶的記憶停留在30年前小一的兒子上學後失蹤，後來左時白見到張炳川，想起了小時候放學回家在門口遇見的「金先生」。



最關鍵的是，仔細看會察覺雜貨店的名字實際上是「殷希粹超市」，由於招牌年久失修，「粹」字完全消失。從雜貨店招牌加上奶奶與左時白的記憶，已能推測奶奶是殷希粹的媽媽，奶奶不見的兒子是左時白。



剩下2集，觀眾要陪伴盧昔意看她如何將所有事情串聯，還要看她如何讓張炳川、張基道等人的罪行攤於陽光下。遺憾的是，左時白真的涉入命案了嗎？與盧昔意還有機會發展嗎？已有觀眾捨不得《爭鋒相辯》結束，敲碗第二季啊！

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