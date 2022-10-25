可以相互对照著推理！《Blind》与《争锋相辩》巧合：主角陷入疑云、两位演员一模一样、招牌藏玄机

招牌真的太玄妙！

目前首播中的韩剧，《Blind》（BLIND局中人）与《争锋相辩》大概是唯二的犯罪悬疑剧，应该有不少剧迷同时间追吧？而两部剧也刚好有不少共通点，影响观众对两部戏剧个别的推理，不过也有地方反倒引起错乱。



主角被当凶手

同样是以连续杀人案展开，同样都是因复仇开启序幕……先前小编就和大家讨论过《Blind》与《争锋相辩》都把主角塑造成凶手，让观众想信任主角，却又无法解释画面中看到的种种迹象。

*延伸阅读：‎凶手就是主角本身？近期两部悬疑剧《Blind》《争锋相辩》都把主角塑造成疑犯，是故弄玄虚还是真相就是呢？



虽然有不少观众仍坚信「主角不可能是凶手」，但如果是「共犯」呢？先以《Blind》举例，柳成勋（河锡辰 饰）光是会雕刻，加上法官身分能捏造评审团名单，就足以让人怀疑，最新11、12集更显示他和凶郑允宰（朴智彬 饰）有联系，不仅知道郑允宰何时会对曹恩枝（郑恩地 饰）下手，两人也私下见了面。



而《争锋相辩》未有明确证据显示左时白（李奎炯 饰）是共犯，但在命案发生之前，他总是刚好和被害人扯上关系，第9、第10集甚至与凶手申致植（金相浩 饰）、被害人张炳川共处一室。最新预告‎揭晓左时白真实身分之外，卢昔意（郑丽媛 饰）判断：左时白设计，申致植（金相浩 饰）执行。



看到这里，你还相信「主角不可能是凶手」吗？虽然不一定是主谋，但共同犯罪不无可能。

两位演员一模一样

这点就有趣了，郑仁基在《Blind》里饰演武英警察署署长廉奇南，自私又凶狠，和白文刚（金法来 饰）等人狼狈为奸，却在《争锋相辩》里扮演宽大为怀的法官，能耐心倾听被告声音。一下子反派一下子正派，郑仁基相反的两种演出让一些观众直呼错乱。



另一个演员算是小编加码，因为画面一晃而过可能没什么人注意，也暂时查不到演员名字。《争锋相辩》第9集来到张炳川别墅的刑警，就是《Blind》第12集里替柳成勋开刀的医师。



招牌藏玄机

无论是《Blind》或《争锋相辩》，都不约而同用了「招牌巧思」藏线索。《Blind》第8集柳成俊邀郑寅成到附近汤饭店吃饭，需要仔细察觉才会发现这家店门上写著「寅成家的店」，不过台湾播出的版本直接翻译成了中文，更直接把密密麻麻寻人启事中的重点讯息翻译出来，让观众一眼就懂老板在找儿子郑寅成。



《争锋相辩》就妙了，第7集左时白到杂货店奶奶家蹭饭，出来后抬头一望招牌「殷希超市」，但――中文字幕虽写「殷熙超市」，实际上是「殷希粹超市」才对，因为年久失修的关系「粹」（수）字完全消失，这就要观众自己睁大眼发现了。殷希粹就是申致植的妻子、张基道的初恋也是卢昔意奶奶墓地的邻居，「殷希粹超市」和「寅成家的店」都藏著报复的动机、一段复杂的身世秘密。



目前两部戏剧都将近尾声，《争锋相辩》明日结局，《Blind》则是下周六完结，对於这两部剧，你还有什么特别的推理呢？如果想反驳小编的共犯之说，也欢迎留言讨论！

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