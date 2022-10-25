[分集劇情]《王后傘下》收視創新高！金惠秀次子文相敏深入疫區求醫救世子！裴仁赫病情回穩結局卻反轉（EP4）

[有雷]《王后傘下》第四集再度創下自身最高收視率，也成為電視劇話題性的第一名。世子裴仁爀病危的消息傳遍宮中，隨著陪童選拔出爐，其他勢力開始蠢蠢欲動。次子文相敏發現哥哥病況緊急向外求醫，更深入險境拿回藥方，終於讓世子重新現身破除謠言。但最後卻在眾人面前大吐血…難道前一位世子並非死於疾病的憾事將重演？

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《王后傘下》中殿（金惠秀飾）總算還有另一位懂事的兒子，次子成枏大君（文相敏飾）發現母親燒毀了四弟（柳善皓飾）常進出的密室，又看見哥哥世子（裴仁爀飾）不是出宮休養而是在中宮殿臥病在床，中殿告訴了他眼前的緊迫狀況，他也了解母親所有的選擇，都是當下能夠守護他們的最佳做法。成枏大君自小就被送往宮外長大，中殿提起當時也是別無選擇，只能一生下他就將他送出宮，這段故事將在之後娓娓道來。



陪童選拔的複試將展開，啓晟大君（柳善皓飾）已退出於是剩下三位，在殿下以及大臣們面前進行公開的討論互相提出建議，題目竟也貼合時事，討論著疫情的控制，除了比較兇殘的義聖君（姜澯熙飾）提出把懷疑有染疫的人民與地區放火燒光，成枏大君與寶芡君都認為救援與疫調需同時進行，最終評分由寶芡君勝出。擁立義聖君的領議政（金義聖飾）更氣得去找大妃（金海淑飾）理論，不過這是大妃想推動由賢能的王子接替世子上位的起點。



成枏大君一考完試就跑到宮外尋求哥哥疾病的解方，更深入疫區找到一位「土地大夫」，照著他的指示，停止了為世子針灸的療法，他也開了一帖藥方，中殿相當苦惱是否該相信宮外民間偏方？偏偏御醫已束手無策，世子嬪即將臨盆，世子若未現身將讓間接證實了病危傳言。情急之下中殿決定扛下所有決定，採用了外來的藥方。世子竟奇蹟好轉，在眾人面前恢復氣色登場，讓中殿再下一城，大妃與其他後宮只能沉默不語。



世子迎來愛女的誕生，也與陪童共同進行講課，中殿也稍微放下了心中大石，終於撥雲見日。但此時的世子卻在眾人面前冷不防吐血暈倒！這場混亂讓母親再度心碎！同樣的，是否世子也是遭人暗算而並非死於本身的疾病？各方勢力虎視眈眈，中殿的地位岌岌可危，除了痛失愛子還可能遭到生命威脅！



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