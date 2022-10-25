IG貼文全刪後首發聲！伯賢糾結：減肥卻想吃炒年糕炸雞麵泡麵4包！粉絲回敬美食照

伯賢尼kiyo~

最近在服兵役的伯賢，讓粉絲等的好苦呀！但貼心的他已經預錄影片、每月固定在Youtube和粉絲見面，最新集已經上架，一解軍白期的相思！



然而先前伯賢的IG帳號因為不明原因，卻突然清空、將貼文全數刪光，讓粉絲擔心伯賢是不是發生什麼事了？那陣子恰好有駭客攻擊事件，且常以名人帳號為目標，粉絲紛紛發文詢問：伯賢還好嗎？擔心伯賢成為駭客攻擊目標。公司事後表示只是想重新編排版面、沒有什麼特別原因，請大家不要擔心。



Ihh buka ig niatnya mau stalk member exo pas buka ig Baekhyun kok gaada semua postingannya pic.twitter.com/WD1gKgMJjK — ra` (@farasunvr) October 22, 2022

而在最近深夜，伯賢無預警現身推特！原先說自己正在減肥，卻又冒出數則貼文說：「好想吃炒年糕！」、「該吃哪個口味？」、「要吃4包泡麵！」，可愛的煩惱讓粉絲看到都笑了！沒想到不少粉絲竟然用美食照回覆，不知道伯賢看到有沒有更煩惱要吃什麼！



나는 오늘 아침에 양배추 팬케이크를 먹었다. 파전 같지 않나요??? pic.twitter.com/DP6bcgxnbV — (@GongjunimB) October 16, 2022

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