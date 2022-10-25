朴春复胖引粉丝担忧！知名娱记YouTuber爆料：压力大无法控制食欲，前东家YG都管不住

2NE1朴春的近况引发了粉丝们的关注和担忧。

日前， 韩国各大网站上出现了不少关於朴春近况的帖子，内容则是在菲律宾举行的「POPSTIVAL 2022」上亮相的朴春演出的模样。无论是歌喉、音准还是舞台掌控力，朴春的Live实力与之前毫无变化，唯一的区别就是现在的她变胖了很多，整个人看上去十分臃肿，让粉丝们很担心，是不是她甲状腺疾病又复发了。



关於这个问题，娱乐记者出身的YouTuber李振浩在个人YouTube节目中爆料朴春其实是患上了ADD（Attention Deficit Disorder・注意力缺失综合症），她自己根本无法控制食欲。 李振浩透露：「患有ADD的人无法长时间集中精力，注意力很容易涣散，因而诱发冲动、过激行为。 之前她就曾因为高能注意力缺失症而心情起伏严重，影响到了日常生活，无法控制食欲导致狂吃宵夜、暴饮暴食。 我问了她前东家YG娱乐的工作人员，（对方说）根本管不住她，朴春一有压力就靠吃来缓解，很难控制体重。 不仅仅是体重，在美容上她也很冲动。

朴春在2NE1解散后爆肥也是因为压力。 她比之前7、8月出演电视节目时还要胖，看来是发生了让她很有压力的事情，大家都很担心。」 对於网路上担心朴春健康的言论，她所属经纪公司回应：「身体没有任何问题，现在开始运动减肥。」



去年，朴春曾透露过自己顺利减重11kg，同时表示：「因为治疗ADD，减肥很不容易，不过还是瘦了，瘦了之后减少了药量，身体也越来越好了。」



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