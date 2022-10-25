片約不斷！宋仲基有望出演電影《路奇莞》，變身「脫北者」！回應：正在積極商討中

宋仲基再接新戲，堪稱影視劇圈勞模。

宋仲基主演的《財閥家的小兒子》已經定檔11月18日首播，這劇還未播出，他就又傳出了接到新戲的好消息，片約不斷。 據韓媒《JTBC》報導稱，他將出演電影《路奇莞》（暫譯），正在準備投入拍攝。

《路奇莞》改編自作家曹海珍（音譯）的長篇小說《遇見路奇莞》，描寫了朝鮮鹹鏡北道出身、秘密潛入比利時的青年路奇莞與追蹤他行跡的放送作家之間的故事，宋仲基將詮釋脫北者，打開新戲路。 宋仲基和「路奇莞」的緣分要追溯到2017年，當時被媒體報導宋仲基有望出演時，製片商和宋仲基方面都回應「只開過一次會而已」，時隔5年計畫重啟，另很多粉絲十分期待。製片方還透露宋仲基的搭檔、《路奇莞》的女主角打算通過海選挑選新人來演，等確定影片主要演員之後，預計年內開機拍攝。



關於出演報導，宋仲基方面回應：「正在積極討論中。 」

此外，宋仲基主演的《財閥家的小兒子》連日公開宣傳海報，為開播造勢。 該劇講述了財閥家的秘書魂穿成為財閥家的小兒子，試圖將財閥家的一切據為己有的故事，是一部以重生、復仇為主題的劇作，據說製作方投入的製作費高達200億（韓幣），期待這部電視劇能為jtbc電視台再創一次收視紀錄！



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