台灣YouTuber阿心韓國巧遇Super Junior藝聲：「我是YouTuber」藝聲：「我們成員也都是」XD

果然是「YouTuber組合」，就差藝聲你一人了～

台灣YouTuber「阿心」以KPOP追星內容在台灣韓飯圈小有名氣，也是知名的E.L.F。21日，她更新了一支首爾之行Vlog，透露自己遇到了藝聲本人，兩人對話相當有趣。

阿心分別到藝聲開設的兩家咖啡廳Mouse Rabbit與Cafe Armoire用餐，原本沒打算衝Cafe Armoire的她，一去就遇見了藝聲！雖然沒有真實畫面，但阿心的娓娓道來讓觀眾很有臨場感（小編聽一聽彷彿藝聲是出現在自己眼前啊~）。



她描述自己一進Cafe Armoire就和藝聲對上眼，然後裝作沒事的拍攝場景，後來才鼓起勇氣上前和藝聲說話：「我是你的粉絲，我是來自台灣。」還獲得藝聲中文回答「謝謝」。

除了提到台灣的演唱會，阿心還介紹自己是台灣YouTuber，結果藝聲竟回答：「我們成員也都是。」兩人9月初這段對話，竟然和10月神童IG笑稱Super Junior是「YouTuber組合」相互呼應！



神童當時的IG限動，銀赫、東海、厲旭與圭賢人手一機都在拍Vlog，搞笑對彼此喊「別拍了」，但沒人願意放下攝影機。仔細一數，Super Junior目前成員9人就有8人都有自己的YouTube頻道，就剩藝聲沒有啊！藝聲有沒有考慮也進軍YouTube界呢？

*延伸閱讀：YouTuber組合！Super Junior赴美國公演空檔就拍影片，人手一機互相調侃：「別拍了～別拍了～」‎



想當初2020年神童拍攝影片「如果Super Junior都是YouTuber？很危險」的時候，9個人僅6個人就「非常危險」，拍攝MV空檔熱鬧到不行，看來現在8個人是「危險又更危險了」，藝聲不一起製造危險嗎？（誤）



▼相關影片：阿心巧遇藝聲Vlog、Super Junior危險的MV拍攝現場





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