片约不断！宋仲基有望出演电影《路奇莞》，变身「脱北者」！回应：正在积极商讨中

宋仲基再接新戏，堪称影视剧圈劳模。

宋仲基主演的《财阀家的小儿子》已经定档11月18日首播，这剧还未播出，他就又传出了接到新戏的好消息，片约不断。 据韩媒《JTBC》报导称，他将出演电影《路奇莞》（暂译），正在准备投入拍摄。

《路奇莞》改编自作家曹海珍（音译）的长篇小说《遇见路奇莞》，描写了朝鲜咸镜北道出身、秘密潜入比利时的青年路奇莞与追踪他行迹的放送作家之间的故事，宋仲基将诠释脱北者，打开新戏路。 宋仲基和「路奇莞」的缘分要追溯到2017年，当时被媒体报导宋仲基有望出演时，制片商和宋仲基方面都回应「只开过一次会而已」，时隔5年计画重启，另很多粉丝十分期待。制片方还透露宋仲基的搭档、《路奇莞》的女主角打算通过海选挑选新人来演，等确定影片主要演员之后，预计年内开机拍摄。



关於出演报导，宋仲基方面回应：「正在积极讨论中。 」

此外，宋仲基主演的《财阀家的小儿子》连日公开宣传海报，为开播造势。 该剧讲述了财阀家的秘书魂穿成为财阀家的小儿子，试图将财阀家的一切据为己有的故事，是一部以重生、复仇为主题的剧作，据说制作方投入的制作费高达200亿（韩币），期待这部电视剧能为jtbc电视台再创一次收视纪录！



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