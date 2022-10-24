[分集剧情]《王后伞下》「无论你是什么样貌，都是我的孩子」金惠秀拥抱柳善皓赠发簪惹鼻酸！为儿撑伞却湿了自己（EP3）

[有雷]《王后伞下》满满的母爱爆发！虽然很多观众们对於一次登场的太多王子们感到脸盲，不过看金惠秀一个个拥抱他们的内心就好。上一集最后金惠秀发现四儿子柳善皓的惊人秘密，一面担心被其他人发现，一面也手足无措相当惊慌，但她选择拥抱儿子的不同，暖暖的母爱让她在雨中湿了身子，观众们也湿了眼眶。

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《王后伞下》不仅中殿（金惠秀饰）在密室发现了自己的四儿子啓晟大君（柳善皓饰）竟喜爱变装成女性，没想到连拣择后宫也目睹了这光景，甚至去跟大妃娘娘（金海淑饰）告状。大妃得知后更自行到密室去探查，的确看见了许多胭脂水粉等化妆用品，於是打算在殿下面前揭开真相。



中殿认为虽然密室有著那些物品，只要啓晟大君不在现场就没人能说什么，於是她先是与四儿子劝说，请他近期将重心放在陪童的选拔，暂时勿前往其他地方，另外他也安排了次子成枏大君（文相敏饰）与啓晟大君共同温习功课，让他无暇前往密室。而陪童考试的初选结果公布了四位入围复试的名单，除了原本大家都非常看好的义圣君（姜澯熙饰）与宝芡君，而中殿的两位儿子成枏大君与啓晟大君也榜上有名。



世子（裴仁爀饰）的病况似乎不见起色，中殿刻意向殿下（崔元英饰）要求让世子外出至休养地调养身体，但其实却隐身於中宫殿密集治疗中。中殿想找出之前曾医治前一位同样病症的世子之御医，才发现与此事相关的人员全部都已身亡，并全部都死於火灾中，令中殿感到事有蹊跷。



大妃刻意约了殿下与中殿一起散步，说要带殿下到宫中神秘的地点，中殿立即知道了儿子的秘密即将曝光，此时机灵的尚宫藉机支开了中殿，而大妃与殿下欲前往密室时，却发现那里失火了！大家忙著救火，而想要去变装的啓晟大君也目睹了火灾现场，失去了秘密基地的他感到相当心痛，甚至得知是母亲造成的火灾，更与母亲发生争吵。



中殿在下雨的晚上，带著啓晟大君并且让他穿上了女装，画著美丽的妆容并请一位画家将他的美貌给详实记录下来，希望啓晟大君在想见到真实的自己时，可以看看这幅画作。「每个人心中都有一个与他人不一样的自己」，中殿告诉啓晟大君自己虽然曾经手足无措，但并未因此生过气，甚至中殿还将自己母亲所送的珍贵发簪赠与了啓晟大君，当作送给女儿。在雨中，中殿为儿子撑伞的姿势，甚至深情望著儿子而笑，包容他的一切，这就是母亲的爱。



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