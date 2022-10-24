不靠CG全部真實爆破的電影《音爆浩劫》！超大拍攝規模連金來沅都驚訝！台灣11月25日上映

以聲音控制炸彈的恐怖攻擊動作電影《音爆浩劫》（韓原名《分貝》）日前舉辦記者發布會，拍攝現場所呈現的超寫實特殊效果以及驚人的規模，讓觀眾們對這場在市中心即將引爆炸彈的恐怖攻擊場面期待不已。

在先前曾公開的海報以及預告影片中，今年底最受矚目的犯罪娛樂電影《音爆浩劫》所呈現的畫面，並非CG後製作業合成，而是以實際的特殊效果呈現，不僅在韓國，就連好萊塢也極少有機會看到大規模的爆破場面，因考量到拍攝現場的安全性等等理由，總是有相當多的限制，而鏡頭所拍攝到的東西也會完完整整地呈現在大螢幕上。《音爆浩劫》片中在市中心各地展開的爆破場面，為了帶給觀眾緊張感以及更貼近現實的感覺，決定不使用電腦CG而是以實際爆破為原則進行拍攝。



製作組也表示，除了不用CG而以實際特殊效果進行外，也努力呈現出演員們在當下的真實反應，導演也對最終大家合力呈現出的結果表示相當滿意。金來沅表示，特效組與美術組的工作人員在非常完整的準備之下引爆了炸彈，演員們能夠在真實經歷之下演出。鄭尚勳也表示真的是一次很難忘的經歷。



電影《音爆浩劫》描述恐怖分子以噪音音量來控制炸彈是否引爆，佔據了市中心的炸彈設計者，與其目標前海軍副艦長的對決即將展開，由金來沅、李鍾碩、車銀優、朴秉恩、鄭尚勳、趙達煥與李民基等演員共同演出。台灣將於11月25日正式上映。



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