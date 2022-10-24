讓《千元律師》觀眾爆笑的歷代級PPL！南宮珉「假惺惺」遮住Logo，網友：「爲什麼和我對視啊」

《千元律師》由南宮珉、金智恩、崔代勳主演，講述委託費僅收一千韓元，但實力卻非常強的「千元律師」千智勳，與有錢的不法之徒、身價不斐的律師們對抗的痛快法庭劇。

播出後收視率節節上升，更打破今年SBS金土劇最高紀錄（目前最高收視是15.0%）。在22日播出的第9集中，還因為 PPL 場面在網路上引發熱烈討論。



白瑪麗（金智恩 飾）得知千智勳（南宮珉 飾）悲傷的過去後，對他的態度突然變得親切起來，來到辦公室的千智勳一坐下來就表示要幫他泡咖啡。結果...被千智勳阻止：「Stop！Stop！我要自己泡。」白瑪麗：「為什麼？」千智勳表示這是有原因的，他拿起咖啡的包裝對著鏡頭微笑，下一秒「假惺惺」的把 Logo 的一面轉了過去，像是不小心讓大家看到了 Logo XD



也因為這舉動，讓大家更加無法忽略啊（笑）！韓網友更紛紛表示：「哎呀 轉圈真的太瘋狂」、「太搞笑了，這是話劇嗎？突然意識到鏡頭外的人」、「PPL 都是明目張膽的，故意說肉麻的台詞」、「不是 喂 爲什麼要和我對視啊」、「這個場面真的笑瘋了，PPL 消化得特別好」、「今天是 PPL 大盛宴，出來的都很好笑」、「表情瘋了 哈哈哈哈」、「南宮珉演技太好了」等等。

피피엘 조건 남궁민이

커피 타야되나봄 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/uFkJHmS1Xm — 변방의 드덕계정 (@kdrama_duck) October 22, 2022

而《千元律師》原定是14集，但是考慮到劇情節奏以及完成度等要素，將長度縮短到12集，這樣真的剩沒幾集就要結局了啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞