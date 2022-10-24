[分集劇情]《高斯電子公司》郭東延與高聖熙無懼部門解散危機，集集上演熱吻高甜劇情不挑場地！（EP7－8）

[有雷]《高斯電子公司》收視率創下自身新高紀錄！郭東延與高聖熙擦槍走火竟然吻到難分難捨！為確認彼此的心意，竟然每一集都上演一段吻戲！裴賢聖發現自己的行蹤都被父親一手掌握，團隊中是否有內鬼洩漏，令他更在意自己是Power集團的繼承人的真實身份是否已暴露！

以下為防雷線



《高斯電子公司》看似無厘頭卻令人一集接著一集停不下來！李相植（郭東延飾）與上司車娜萊（高聖熙飾）在家中熱吻，甚至旁邊還有觀眾阿齊茲，使得兩人尷尬地匆忙分開，雖然兩人都小鹿亂撞心臟砰砰跳，但相植卻傳了個訊息表達道歉，似乎想表達是一場失誤，令娜萊相當失望。



而來到公司，建江美更為相植介紹女生，娜萊則刻意在大家面前嫌棄相植，讓相植賭氣一定要去參加聯誼，但心中卻無法克制想起娜萊。他向娜萊說明道歉原因，是因為覺得自己初吻的表現不佳，而娜萊也希望再度確認彼此的心意。兩人更在部門聚餐後回到公司，眼看辦公室四下無人，竟然放膽在公司熱吻了起來，兩人生疏又誇張的大動作，這才發現喝醉的奇成南科長與車哇哇目睹了一切……



公司中最常闖禍的營銷三組，終究面臨解散危機，白馬帥（裴賢聖飾）不禁感到是反對他來到高斯電子的父親在從中作梗，甚至也懷疑知道自己身份的建江美是否暗中與父親報告他的行蹤。於是他開始跟蹤建江美，但弄巧成拙反而由江美打敗所有街頭小混混而救了白馬帥，白馬帥不禁心生敬意，甚至發現自己對江美有不一樣的感覺。



營銷三組之前所闖的禍，沒想到竟然都成了公司行銷的利器，達到了意想不到的反轉效果，但功勞自然也由上級所搶走，接下來營銷三組更被委以重任，負責更重要的商品。不過大家認為若能夠逗部門中的撲克臉成賢美科長笑出來的話，企劃一定會成功。於是大家使出了渾身解數搞笑，但似乎都沒有太大作用。



白馬帥臨時與相植出差兩天一夜，好幾次都差點暴露出自己的身份，在部門聚餐大家大唱KTV也喝得爛醉時，江美竟把白馬帥的真實身份告訴所有人！馬帥正擔心之餘，相植卻以自己出差時與馬帥發生的趣事，解讀為馬帥又在捉弄人了！馬帥遇上的江美，到底是因為擔心自己身份暴露而緊張到心跳加速，還是喜歡上江美了呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞