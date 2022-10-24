让《千元律师》观众爆笑的历代级PPL！南宫珉「假惺惺」遮住Logo，网友：「爲什么和我对视啊」

《千元律师》由南宫珉、金智恩、崔代勋主演，讲述委托费仅收一千韩元，但实力却非常强的「千元律师」千智勋，与有钱的不法之徒、身价不斐的律师们对抗的痛快法庭剧。

播出后收视率节节上升，更打破今年SBS金土剧最高纪录（目前最高收视是15.0%）。在22日播出的第9集中，还因为 PPL 场面在网路上引发热烈讨论。



白玛丽（金智恩 饰）得知千智勋（南宫珉 饰）悲伤的过去后，对他的态度突然变得亲切起来，来到办公室的千智勋一坐下来就表示要帮他泡咖啡。结果...被千智勋阻止：「Stop！Stop！我要自己泡。」白玛丽：「为什么？」千智勋表示这是有原因的，他拿起咖啡的包装对著镜头微笑，下一秒「假惺惺」的把 Logo 的一面转了过去，像是不小心让大家看到了 Logo XD



也因为这举动，让大家更加无法忽略啊（笑）！韩网友更纷纷表示：「哎呀 转圈真的太疯狂」、「太搞笑了，这是话剧吗？突然意识到镜头外的人」、「PPL 都是明目张胆的，故意说肉麻的台词」、「不是 喂 爲什么要和我对视啊」、「这个场面真的笑疯了，PPL 消化得特别好」、「今天是 PPL 大盛宴，出来的都很好笑」、「表情疯了 哈哈哈哈」、「南宫珉演技太好了」等等。

피피엘 조건 남궁민이

커피 타야되나봄 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/uFkJHmS1Xm — 변방의 드덕계정 (@kdrama_duck) October 22, 2022

而《千元律师》原定是14集，但是考虑到剧情节奏以及完成度等要素，将长度缩短到12集，这样真的剩没几集就要结局了啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻