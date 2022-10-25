《王后伞下》被诟病「错误太多」！韩网友：浓浓的中国古装戏味道，中殿满宫跑成何体统

金惠秀、金海淑等实力派主演的新剧《王后伞下》被指历史考证不严。
《王后伞下》韩文名为「슈룹」是「雨伞」的古文言文，讲述中殿王妃林姀怜（金惠秀 饰）在危机面前抛下自己的尊严，努力让王室头疼的闯祸王子们成为王储的极限奋斗记。 虽然剧中的人物和故事都是虚构的，但因使用了「朝鲜」这一国名，而被指歪曲历史，即使收视率火爆也难逃广大观众的诟病。
观众们普遍认为既然整部剧的时代背景定在了「朝鲜」，即使人物、剧情都是虚构，但也需要严格的历史考证。 最大的争议就是不少人认为该剧染上了中国色彩。 第2集中出现的「物归原主」这个成语，字幕上未使用韩字「物归原主」，而是直接使用了中文简体字的「物归原主」。
其次剧中还出现了中殿前往王的寝殿的场景，寝殿匾额上写著「太和殿」三个字，而「太和殿」则是清朝时期紫禁城正殿的名称，历史上「太和殿」从未出现在朝鲜宫殿名称上。 争议发酵之后，剧组更改了「物归原主」的标记法，但依旧沿用了「太和殿」。
随著剧情的展开，更多的考证错误也被挖出来。 观众们表示从未见过如此不成体统、不顾形象放肆奔跑的中殿，即使是时代架空古装戏也失了分寸，就更不用说后宫妃子一跃成为王大妃的设定。 剧中的称呼也乱七八糟，曾经的中殿，如今的废妃，竟然被叫「尹皇后」。 庶子敢叫嚣中殿嫡子大君，直呼中殿为「你妈」，甚至狂言「世子崽子」，这在嫡庶之分极为严格的朝鲜王朝根本无法想像，打著「朝鲜」的旗号，却摆出现代剧的态度。
都说古时候的后宫母凭子贵，可惜这剧里中殿哪怕有5名嫡子也地位岌岌可危，实在是犯了一个低级错误。 不少观众看了之后都表示，朝鲜王朝嫡庶分明，大君们和王子在同一个地方接受教育，同时竞争上位的故事设定有著浓浓的中国架空古装剧味道。
SBS电视剧《朝鲜驱魔师》曾因中国风格的道具和建朝诋毁等只开播2集就被紧急叫停。《红天机》也因为朝鲜时期唯一的女画家这一设定将剧中朝代更名为架空的「檀王朝」，这么做都是为了防止历史被歪曲，观众们误以为所看到的剧情即为真实历史。
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