(G)I-DLE上《酒街戰士》打歌，酒後吐真言，舒華覺得跟小娟在一起的時候最彆扭

本月剛回歸的人氣女子團體(G)I-DLE上希澈主持的網路綜藝《酒街戰士》上打歌，邊喝酒邊玩起了刺激的真心話排名遊戲！

對於「和他在一起的時候最彆扭的人」，包括主持人希澈和所有成員在內，舒華的第一名居然是成員小娟！公佈答案的時候空氣瞬間凝結，雨琦嚇得趕緊讓開座位讓他們好好談一談。舒華解釋道因為他非常尊敬小娟，到現在都還是跟他說敬語，至於希澈則是完全不認識的人，所以根本談不上彆扭XD



而小娟猜測所有人之中「最快結婚的人」是雨琦，再來第二名是他自己。選擇雨琦是因為「看起來不結婚的人反而會最快結婚」，而自己則是原本就想要早點結婚，理想型是非常愛他的人，就算一無所有也沒關係。



希澈開玩笑的假設，如果是非常非常愛小娟，不過整天只知道刷他的卡、一天到晚討酒喝、拍手的時候還跳起來用腳掌拍的詭異男人他也要嗎？全場的人都被希澈的問題笑翻，不過小娟卻說他會心動！（小娟你是認真的嗎？！！）



錄影過了三個小時，(G)I-DLE終於有機會開始宣傳他們的新專輯的主打歌〈Nxde〉，作詞作曲的小娟介紹歌曲的創作理念是「穿上自我的nude」，如果我用了不是我的樣子獲得了喜愛，那麼我真實的樣貌就是會被討厭的。新專輯《I love》已經於10月17日發行，短短不到一個禮拜主打歌MV的YouTube觀看次數已經超越了5000萬。



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