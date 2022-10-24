又和「緋聞目擊談」男演員在一起！韓韶禧深夜與他親密看劇，這是真不怕傳緋聞啊～

哎呦，你倆這樣下去又要傳緋聞啦！
23日，韓韶禧在個人IG Story上公開了新近況，她和一名男生同框出鏡，韓韶禧捧著臉，男生則抱著枕頭躲在她身後，兩人的姿勢很親密！這是什麼情況？ 另一張照片中，韓韶禧雙手捧臉趴在床上，男生則站在她身後擺出剪刀手。 韓韶禧還加上了「成枏大君」、「王后傘下，死守本播」等標籤，原來男生是正在出演Netflix新劇《王后傘下》，飾演「成枏大君」的文相敏，兩人正在一起收看《王後傘下》。
今年6月，有韓國網友在網路平台發帖稱「宋江和韓韶禧正在戀愛中」，還曬出2人私下約會的照片。 照片中，疑似是宋江和韓韶禧的兩個人都戴著口罩，衣著休閒，女生貼著男生自拍，氛圍輕鬆和諧，非常像熱戀中的小情侶。 消息發酵後也引來多家韓媒的報導，還挖出男生並非宋江，而是和韓素熙一起合作過電視劇《以吾之名》的男演員文相敏。 隨後文相民也上傳了相同的照片，並解釋說這是《以吾之名》一次聚餐時發生的事，被幕後工作人員拍下，並非網友口中的「戀愛緋聞」。
송강·한소희, 진짜 사귀나? 목격담까지 '스멀스멀'https://t.co/kLb0GAO00Y— 체리 (@dmswloo4) June 18, 2022
此外，2000年出生的文相敏憑藉網劇《討厭聖誕節的4個理由》出道，目前正在出演《王后傘下》中，飾演的「成枏大君」是一個時而傲慢、時而嚴肅的人，擁有一個自由靈魂他在宮外的西村經歷了草民們的生活，對學習毫無興趣的他，是與學問擁有隔閡的宗學末尾。
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