MAMAMOO玟星的偶像是她！玟星悄悄藏著粉絲之心，太妍一句「星啊辛苦了」觸發淚水

玟星如今也是成功的粉絲呢！能成功追求歌手夢，還能見到典範太妍QQ

MAMAMOO玟星和華莎近日來到《驚人的星期六》作客（EP.188），玟星首度公開自己的偶像是太妍，近距離見到偶像本人激動動不已。

玟星來到《驚人的星期六》最想見的人就是太妍，玟星還表示自己把太妍的相片設置成了手機桌布呢！玟星面對太妍超級緊張，明明是自己提前預約好要坐在太妍身邊，她卻說：「但有點……有點後悔坐在這裡，因為沒辦法直視。」



玟星說自己過去懷有歌手夢，但並不知道實際該怎麼執行，一路以來都是把太妍當作模範學習，去她去過的學院、練少女時代的歌。玟星一直以來都把這顆粉絲的心悄悄藏起來，她說：「就只想安靜的待在身邊，並沒有想要過度接近。」



太妍聽了Boom的話的話來場粉絲福利，對玟星說：「星啊，辛苦了。」結果玟星更害羞了，甚至激動到落淚，都不敢看太妍太久、直迴避視線。



結果在太妍補充說自己也是粉絲、都有關注玟星主持的廣播電台之後，玟星似乎哭更慘了，Key喊：「別再說了，又哭了！」太妍也只好打住，還故意不看玟星：「那我就不說了，但我真的也是粉絲呢！」



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影片下方粉絲留言：「玟星，如果Taenggu（太妍暱稱）姐姐回歸的話，邀請她來STUDIO MoonNight（玟星主持的電台）吧！」、「第一次看到玟星這樣子，雖然很陌生，但是太可愛了呵呵呵」、「Taenggu x MoonNight 一定要再見面」、「玟星是這小可愛ㅠㅠㅠㅠㅠ激動得流淚的純真寶寶ㅠㅠ」、「一想到培養自己夢想並崇拜的前輩就在旁邊一起錄影，真的要哭了。Taenggu說『辛苦了～』的時候，光想像就覺得很激動啊」

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