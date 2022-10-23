[分集劇情]《千元律師》連兩周僅更新一集！事務長再度成為委託人、南宮珉金智恩聯手檢調破獲車王！（EP9）

[有雷]《千元律師》看一集少一集，連續兩周都將只更新一集，總長也從14集再縮減為12集。前兩集讓大家淚流不止的南宮珉，這集再度回歸無厘頭千辯，破獲二手車詐騙陷阱。為千辯過往的愛情故事感動的金智恩，更加熱血出擊，與南宮珉一同化身二手車業務員！

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《千元律師》深情的千智勳（南宮珉飾）為了找出女友命案真兇，離開檢察體系只為低調查案，對於女友所訂下的1000元委託費似乎也了解其中含意。實習律師白瑪麗（金智恩飾）聽完了這段故事深受感動，覺得自己跟對了人，開始對千辯更加體貼，不過千辯反而覺得有些怪異。



事務長想換台二手車，看見網路上的廣告相當吸引，前往試乘之後也非常滿意，但沒想到想簽約時業務員卻開始提到車子有很多問題，建議事務長買別台類似車款，但是價格會高一點。事務長也接受了提議，沒想到車子才剛開上路不久立刻就故障了，想要退貨也被對方拒絕，才驚覺自己上當了而相當自責。千辯聽聞後決定幫事務長以及所有曾被詐騙的受害人討回公道。



千辯先是同樣扮成想要買車的人，遇見了同樣的詐騙手法，但他卻堅持買下那輛視城的車輛，這反而讓二手車業務非常頭大，只好坦白自己的銷售手法。千辯在此時提出一個條件，那就是也想進入這公司賣車！他帶著白瑪麗拜見會長，表達兩人非常想為公司效力的意願，也立刻相當融入這個職業，當然千辯利用此時了解到公司的本業，似乎是靠不法銷售二手車而向此集團的更上層上繳固定的收益。



其實這個不法集團也早已被檢方盯上，於是千辯與前同事聯絡，準備合演一場戲。千辯與他們使用一樣的話術，讓檢察官徐民赫（崔代勳飾）也買了一輛車，讓公司賺進一億元。不過千辯早在裝滿現金的皮箱內裝了位置追蹤器，想知道這筆錢最終會流向何處。當然也與檢方聯手，在停車場堵住了出口，順利逮捕相關人士，檢方甚至拿到了相關的金流帳簿。



本集的最後出現在事務所的神秘男子，似乎就是千辯在追查的對象，千辯握緊了帶著尾戒的小指，他是否就是在地鐵上殺害了千辯未婚妻的真凶？



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