[分集剧情]《千元律师》连两周仅更新一集！事务长再度成为委托人、南宫珉金智恩联手检调破获车王！（EP9）

[有雷]《千元律师》看一集少一集，连续两周都将只更新一集，总长也从14集再缩减为12集。前两集让大家泪流不止的南宫珉，这集再度回归无厘头千辩，破获二手车诈骗陷阱。为千辩过往的爱情故事感动的金智恩，更加热血出击，与南宫珉一同化身二手车业务员！

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《千元律师》深情的千智勋（南宫珉饰）为了找出女友命案真凶，离开检察体系只为低调查案，对於女友所订下的1000元委托费似乎也了解其中含意。实习律师白玛丽（金智恩饰）听完了这段故事深受感动，觉得自己跟对了人，开始对千辩更加体贴，不过千辩反而觉得有些怪异。



事务长想换台二手车，看见网路上的广告相当吸引，前往试乘之后也非常满意，但没想到想签约时业务员却开始提到车子有很多问题，建议事务长买别台类似车款，但是价格会高一点。事务长也接受了提议，没想到车子才刚开上路不久立刻就故障了，想要退货也被对方拒绝，才惊觉自己上当了而相当自责。千辩听闻后决定帮事务长以及所有曾被诈骗的受害人讨回公道。



千辩先是同样扮成想要买车的人，遇见了同样的诈骗手法，但他却坚持买下那辆视城的车辆，这反而让二手车业务非常头大，只好坦白自己的销售手法。千辩在此时提出一个条件，那就是也想进入这公司卖车！他带著白玛丽拜见会长，表达两人非常想为公司效力的意愿，也立刻相当融入这个职业，当然千辩利用此时了解到公司的本业，似乎是靠不法销售二手车而向此集团的更上层上缴固定的收益。



其实这个不法集团也早已被检方盯上，於是千辩与前同事联络，准备合演一场戏。千辩与他们使用一样的话术，让检察官徐民赫（崔代勋饰）也买了一辆车，让公司赚进一亿元。不过千辩早在装满现金的皮箱内装了位置追踪器，想知道这笔钱最终会流向何处。当然也与检方联手，在停车场堵住了出口，顺利逮捕相关人士，检方甚至拿到了相关的金流帐簿。



本集的最后出现在事务所的神秘男子，似乎就是千辩在追查的对象，千辩握紧了带著尾戒的小指，他是否就是在地铁上杀害了千辩未婚妻的真凶？



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